Netanyahu: "Filistin'in tanınması İsrail için bağlayıcı değil"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bazı Batılı ülkelerin Filistin Devleti’ni tanıma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, bunun İsrail açısından hiçbir bağlayıcılığı olmadığını söyledi.



Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, “Bazı liderlerin Filistin terörüne yönelik utanç verici teslimiyeti, İsrail’i hiçbir şekilde bağlamaz. Filistin devleti olmayacak” denildi.



Söz konusu açıklama, aralarında Fransa ve Belçika’nın da bulunduğu altı Avrupa ülkesinin pazartesi günü Filistin Devleti’ni resmen tanımasının ardından geldi.