Netanyahu: Gazze'de başlayan Gazze'de bitmeli

Başbakan Netanyahu, İsrail askerlerine hitaben yayımladığı video mesajda, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 23 aydır düzenledikleri saldırılar ve bölgenin kuzeyindeki Gazze kentini işgale ilişkin açıklamalarda bulundu.



Netanyahu, "Hamas'ı kesin bir şekilde yenmek için çalışıyoruz, ancak bu süreçte İran eksenini kırarak birlikte harikalar başardık. Gazze'de başlayan Gazze'de bitmeli.” ifadelerini kullandı.

"TÜM VAROLUŞSAL TEHDİTLERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"



İsrail saldırılarının Gazze'nin de ötesine uzandığını kaydeden Netanyahu, Lübnan'da Hizbullah'ı, Suriye'de Esed rejimini ve İran'ı hedef aldıklarını söyledi.



Netanyahu, kendileri için tüm "varoluşsal tehditleri etkisiz hale getirdiklerini” öne sürdü.

GAZZE'Yİ İŞGAL PLANI



Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana şiddetli saldırılar düzenleyen ve insani yardım ablukasıyla Filistinlileri kıtlıkla karşı karşıya bırakan İsrail, 8 Ağustos’ta Gazze kentini işgal kararı almıştı.



Gazze kentini 29 Ağustos'ta "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan eden İsrail ordusu, işgal girişimi çerçevesinde, kentin dış mahallelerine yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor.



Başbakan Netanyahu, uluslararası toplum ve İsrail kamuoyundan gelen tepkilere rağmen Gazze'ye saldırılarını sona erdirecek bir anlaşmaya yanaşmıyor.