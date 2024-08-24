Netanyahu için tutuklama emri resmiyet kazanacak mı?

İsrail, Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik soykırıma devam ederken, uluslararası mahkemeler saldırıları önleyecek bir karara henüz imza atamadı.

Uluslararası Ceza Mahkemesı̇ geçtiğimiz aylarda, İsraı̇l Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçu ı̇ddı̇asıyla tutuklama kararı ı̇stedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan yaptığı açıklamada, UCM’nin yargı yetkisine sahip olduğunu vurguladı.



Khan, UCM yargıçlarına çağrıda bulunarak, üst düzey İsrailli yetkililer için verilen tutuklama emri talebini “acilen” karara bağlamalarını istedi.



UCM’nin Khan'ın tutuklama emri talebini ne zaman karara bağlayacakları belirsizliğini koruyor.