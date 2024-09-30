Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan ilk açıklama geldi.

Netanyahu, paylaştığı videoda İran'a seslenerek, "Ortadoğu'da İsrail'in ulaşamayacağı hiçbir yer yok" dedi.

İsrail başbakanı, Tahran yönetiminin, bölgeyi daha derin bir savaşa sürüklediğini savunarak, "İran hükümeti İranlıları uçuruma yaklaştırıyor" diye konuştu.

Netanyahu, "İran, yakında birçok insanın düşündüğünden çok daha özgür olacak" ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, cuma akşamı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir saldırı düzenleyerek, Hizbulah'ın komuta kadrosunu hedef aldı. Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın saldırıda öldüğü açıklandı.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, bugün yaptığı açıklamada, Nasrallah'ın yolundan yürümeye devam edeceklerini söyleyerek "Günün sonunda zafer bizim olacak" diye konuştu.

Netanyahu, Nasrallah'ın öldürüldüğü gün, saldırıdan birkaç saat önce Birleşmiş Milletler'de kürsüye çıkmıştı.

Lübnan'a saldırıların süreceği mesajını veren Netanyahu'yu, Türkiye ve birçok üye ülke, salonu terk ederek protesto etmişti.