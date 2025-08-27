Netanyahu'nun 1915 olayları açıklamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Bakanlığın açıklamasında, Netanyahu’nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının, geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik bir girişim olduğu belirtildi.



Açıklamada, "Filistin halkına karşı işlenen soykırımdaki rolünden ötürü yargılanmakta olan Netanyahu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalışmaktadır" ifadelerine yer verildi.



Bakanlık, tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınadığını ve reddettiğini belirtti.