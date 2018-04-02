Netanyahu'nun Afrikalı göçmen planı iptal

İlişkili Haberler İsrail Nüfus İdaresi: 20 bin bekar erkek sığınmacı sınırdışı edilecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Afrikalı göçmenleri Ruanda ve Uganda'ya sınırdışı etmeyi kararlaştırmıştı ancak karar yüksek mahkeme tarafından durduruldu.



Tepkilere neden olan karar sonrası BM devreye girdi ve Netanyahu hükümeti ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği arasında anlaşma sağlandı.



Buna göre 16 bin 250 göçmen sınırdışı edilecek. Büyük kısmı Eritre ve Sudanlı olan göçmenlerin yeni adreslerinin ise Kanada, İtalya ve Almanya olacağı belirtiliyor.

