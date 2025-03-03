Netanyahu'nun "Cehennem" planı: Savaşı yeniden başlatacak!

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'ne karşı bir hafta içinde yoğun bir askeri harekat başlatacağını ileri sürdü.



İsrail'in kamu yayın kuruluşu KAN, "Cehennem" adı verilen planın, elektriğin tamamen kesilmesini, kitlesel göçü ve tam ölçekli bir askeri saldırıyı içereceğini bildirdi.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR TIRMANIŞ"



Kaynaklar, bunun son haftalara ve aylara kıyasla benzeri görülmemiş bir tırmanış olacağını belirtti.



İsrail Hayom gazetesi, planda ayrıca Hamas'ın ABD'nin yeni teklifini kabul etmesi için baskı yapmak amacıyla su kaynaklarının kesilmesi ve hedefli suikastlar düzenlenmesinin de yer aldığını aktardı.

GAZZE'DE ATEŞKESİN İLK AŞAMASI SONA ERDİ



İsrail, ateşkesin ilk aşamasının sona ermesinin ardından Ramazan ayı süresince Gazze'de geçici ateşkes ilan edilmesini kabul ettiğini duyurmuştu.



Netanyahu, Hamas'ın geçici ateşkes önerisini reddettiğini iddia ederek, pazar gününden itibaren Gazze'ye insani yardım sevkiyatının durdurulması emrini verdi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK AÇIK HAVA HAPİSHANESİ



İsrail, 18 yıldır uyguladığı ablukayla Gazze'yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürmüş durumda.



Hamas, İsrail'in ateşkes anlaşmasına uymasını sağlamak için arabulucular çağırdı ve ikinci aşama için derhal müzakereler çağrısında bulundu. Grup, İsrail'in yardım ablukasını "ucuz şantaj, bir savaş suçu ve ateşkes anlaşmasına karşı açık bir darbe" olarak kınadı.

