Netanyahu'nun danışmanı corona virüse yakalandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Rivka Paluch'un yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandığı bildirildi.



Ülkede yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun parlamento danışmanı Paluch'a yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.



Haberde, Netanyahu'nun ofisinin Sağlık Bakanlığının talimatlarını yerine getirileceği ifade edildi. Paluch'un sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.



Son resmi verilere göre ülkede vaka sayısı 4 bin 247'ye çıktı. Hastalardan 74'ünün durumunun ağır olduğu, 89 kişinin iyileştiği kaydedildi.



VİRÜS DİNLEMEDİLER, HALAY ÇEKTİLER