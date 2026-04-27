Netanyahu'nun duruşması 1 saat kala yine iptal edildi

İsrail 'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, yaklaşık 2 ay aradan sonra ifade vermesi beklenen Netanyahu'nun duruşması yine iptal edildi .

Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad, İran'a yönelik saldırılar nedeniyle yaklaşık 2 aydır ifade vermeyen İsrail Başbakanı'nın duruşmasının "güvenlik" gerekçesiyle iptali için başvuruda bulundu. Mahkeme, başlamasına bir saat kala talebi kabul ederek duruşmayı erteledi.

Netanyahu, ABD ile İran arasında ateşkese varılmasının ardından geçen 2 haftada "güvenlik" gerekçesiyle duruşmaların ertelenmesini talep etmiş , talebi mahkeme tarafından kabul edilmişti.

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti. Herzog'un da 76 yaşındaki Netanyahu'nun af talebine doğrudan bir yanıt vermek yerine, bir anlaşmaya varılmasını tercih ettiği ifade edildi.