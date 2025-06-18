Netanyahu'nun iç politika hesabı: "Savaş açarak uçurumun kenarından kurtuldu"

İsrail’in İran’a saldırısı ile başlayan savaş altıncı gününde devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’a saldırmaya neden şimdi karar verdiği de konuşulmaya devam ediyor. ABD basını, muhalefetin meclisin feshine ilişkin tasarısının reddedilmesinden 24 saat sonra İsrail’in İran’a saldırı başlattığına dikkat çekiyor.



CNN International’ın “İsrail'in en büyük düşmanıyla mücadele etmek, Netanyahu'nun siyasi sıkıntılarını anında ortadan kaldırdı” başlıklı analizinde, İsrail Başbakanı’nın “ülke politikasını bir kez daha güçlü bir şekilde kontrolü altına aldığı” değerlendirmesine yer verildi.



Haberde ayrıca “ülkenin en uzun süre görevde kalan başbakanının İran’a saldırı başlatarak kendisini uçurumun kenarından çekip aldığı” yorumunda bulunuldu.



“BİBİ, CHURCHILL ANINI YAŞADI”



İsrail, İran’a yönelik “Yükselen Aslan” ismini verdiği operasyonunu başlatmadan bir gün önce mecliste muhalefetin güven oylamasıyla karşı karşıya kalmıştı.



Muhalefetin Netanyahu'nun iktidarını devirme girişimi, meclisin feshi için sunulan yasa tasarısına koalisyon ortağı Ultra Ortodoks (Haredi) partilerin desteğini çekmesinin ardından başarısız olmuştu. Muhalefetin sunduğu meclisin feshine ilişkin tasarı ön oylamada 61'e karşı 53 oyla reddedilmişti.



CNN’in de dikkat çektiği üzere, İsrail, bundan 24 saat sonra, İran’a saldırı başlattı. “Netanyahu’nun siyasi sorunları bir anda ortadan kalktı” gözlemine yer verilen analizde, Netanyahu’nun koalisyonundan bir kişinin de görüşlerine yer verildi.



İsmi verilmeyen İsrailli yetkili, İngiltere’nin eski başbakanlarından Winston Churchill'e işaret ederek, “Bibi (Netanyahu) Churchill anını yaşadı” diye konuştu.



Churchill, 1940 yılında, İkinci Dünya Savaşı halen devam ederken iktidara geldiğinde henüz savaşta tarafsız olan ABD’yi de savaşın içine çekmeyi amaçlıyordu. ABD daha sonra savaşa katılırken, Netanyahu’nun da şimdi ABD’yi İran ile savaşın içine çekmeye çalıştığı belirtiliyor.



“KARTLAR NETANYAHU’NUN ELİNDE”



İsrailli yetkili, Netanyahu’ya ilişkin açıklamasında, “Kartlar onun elinde. Bir hafta önce değilse de şu anda öyle” diye konuştu.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim 2023 öncesinde yargı “reformuna” karşı düzenlenen eylemler ile karşı karşıya kalmıştı. Gazze’ye saldırıların ardından ise rehine yakınları ateşkes ve rehine takası anlaşması ile hükümetin istifası talepleriyle sokaklara çıktı. İsrail İç Cephe Komutanlığı ise şimdi insanların büyük gruplar halinde bir araya gelmesini yasakladı. Netanyahu’nun yolsuzluk davası da gündemden düştü.



İsrail Başbakanı’na yakın bir kaynak, Netanyahu’nun “başarılı bir askeri operasyonun siyasi sonuçlarının farkında olduğunu” söyledi. Kaynak, “Eğer İsrail için iyi bir şey yapıyorsak bu bizim için iyidir. Eğer seçim açısından bizim için iyiyse seçmenler için de iyidir… (Netanyahu) bunun faydasını gelecekte görecektir” diye konuştu.



Kaynak, İsrail muhalefetinin de Netanyahu’ya “saldırmaktan” onu desteklemeye geçtiğini savundu.



İsrail Demokrasi Enstitüsü Direktörü Yohanan Plesner'e göre, İran'a saldırının Netanyahu'nun uzun süredir düşüşte olan anket sonuçlarını destekleyip desteklemediği konusunda kesin bir sonuca varmak şimdilik mümkün değil.



Son aylarda yapılan anketler, Netanyahu'nun rakibi Naftali Bennett'in çok gerisinde olduğunu pek çok kez ortaya koymuştu. Plesner'e göre, İran’a saldırı nihayetinde Netanyahu'nun istediği siyasi kurtuluşu sağlamayabilir çünkü bu hem soldan hem de sağdan geniş bir mutabakatla ilgili bir konu olma özelliği taşıyor.

