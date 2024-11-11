Netanyahu'nun İHA korkusu: Ofisinin altındaki sığınaktan çıkmıyor

İsrailli yayın kuruluşu Kanal 12'nin haberine göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah'ın insansız hava araçlarından korktuğu için ofisinin altındaki sığınakta saklanıyor.



Netanyahu, artık iş gününün çoğunu güvenlik görevlilerinin rehberliğinde bu güvenli odada geçiriyor. Bu oda, "balık tankı" olarak bilinen cam duvarlı bir alan ile üst kattaki ofisten ayrılıyor.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTTI



Hizbullah'ın evine düzenlediği saldırı sonrası Netanyahu'nun güvenliğine ilişkin endişelerin arttığını belirtilirken, başbakanın sürekli yer değiştirdiği iddia edildi.



Bu önlemler, ekim ayında Netanyahu'nun yazlık evinin yakınına saldırı düzenlenmesinin ardından alındı. Saldırının sonucunda evin bir yatak odasının penceresi kırıldı. Ancak Netanyahu ve eşi o sırada evde değildi.

OĞLUNUN DÜĞÜNÜ ERTELENECEK



Times of Israel gazetesi, Netanyahu'nun, insansız hava araçları ve diğer tehditler konusundaki endişeler nedeniyle güncellenen güvenlik protokolünü, bodrum katında kendisiyle görüşen ziyaretçilere açıkladığını belirtti.



Kanal 12, yeni güvenlik önlemlerinin son hükümet toplantılarının farklı yerlerde yapılmasına ve Netanyahu'nun oğlu Avner'in yakın gelecekte yapılması planlanan düğününün ertelenmesine yol açtığını idda etti.



Ayrıca, hukuki ve siyasi kaynaklar Netanyahu'nun avukatlarının yaklaşan duruşmalarının ertelenmesini talep edebileceğini öngörüyor.