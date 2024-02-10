Netanyahu'nun "işgal kaçınılmaz" dediği Refah'ta 28 Filistinli öldürüldü

İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kara harekatı başlamadan önce sivillerin Refah'tan tahliyesi için emir verdiği ortaya çıkmıştı.
İsrail hava saldırıları bu açıklamadan saatler sonra bugün erken saatlerde Refah'ta en az 28 Filistinliyi öldürdü.
Binyamin Netanyahu beklenen kara saldırıları hakkında ayrıntı veya zaman çizelgesi vermedi ancak duyuru paniğe yol açtı.
Gazze'deki 2,3 milyonluk nüfusun yarısından fazlası, İsrail'in tahliye emirleriyle defalarca yerlerinden edildiği için Refah kentinte sıkışmış durumda. Kara harekatı başlarsa insanların nereye kaçabilecekleri ise belli değil.
"REFAH'IN İŞGALİ FELAKETE YOL AÇAR"
İşgal planlarına ilişkin haberler, Netanyahu ile Biden yönetimi arasında bir haftadır giderek artan sürtüşmeyi sonlandırdı.
ABD'li yetkililer, sivil nüfusa yönelik bir plan yapılmadan Refah'ın işgal edilmesinin felakete yol açacağını söylüyor.
İsrail, son haftalarda sivillere kuzeydeki Han Yunus kentindeki kara çatışmalarından korunmak için oraya sığınmalarını söylemesine rağmen neredeyse her gün Refah'a hava saldırıları düzenliyor.
Bugün erken saatlerde Refah bölgesindeki evlere düzenlenen üç hava saldırısında 28 kişi öldü. Bu saldırılarda, en küçüğü üç aylık olan toplam 10 çocuk öldürüldü.
İSRAİL ORDUSU REFAH'A GİRMEYE HAZIRLANIYOR
İsrail, Mısır sınırındaki Refah'ın, dört aydan fazla süren savaşın ardından Hamas'ın Gazze'de kalan son kalesi olduğunu söylüyor.
Netanyahu'nun ofisi Cuma günü yaptığı açıklamada, "Hamas'ın dört taburunu Refah'ta bırakarak Hamas'ı ortadan kaldırma hedefine ulaşmak imkansız. Aksine, Refah'taki yoğun hareketliliğin sivillerin çatışma alanlarını boşaltmasını gerektirdiği açıktır" denildi.
İsrail Devlet Başkanı Netanyahu'nun ordu ve güvenlik görevlilerine, hem sivillerin kitlesel tahliyesini hem de kasabadaki Hamas güçlerinin imhasını içeren "birleşik bir plan" hazırlamaları emrini verdiği belirtildi.
Halihazırda süren çatışmalardan kaçan sivillerin ise sıkıştıkları Refah kentinden de sürülmeleri halinde nereye gideceği belirsizliğini koruyor.
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