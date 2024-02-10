Netanyahu'nun "işgal kaçınılmaz" dediği Refah'ta 28 Filistinli öldürüldü

İSRAİL ORDUSU REFAH'A GİRMEYE HAZIRLANIYOR



İsrail, Mısır sınırındaki Refah'ın, dört aydan fazla süren savaşın ardından Hamas'ın Gazze'de kalan son kalesi olduğunu söylüyor.



Netanyahu'nun ofisi Cuma günü yaptığı açıklamada, "Hamas'ın dört taburunu Refah'ta bırakarak Hamas'ı ortadan kaldırma hedefine ulaşmak imkansız. Aksine, Refah'taki yoğun hareketliliğin sivillerin çatışma alanlarını boşaltmasını gerektirdiği açıktır" denildi.



İsrail Devlet Başkanı Netanyahu'nun ordu ve güvenlik görevlilerine, hem sivillerin kitlesel tahliyesini hem de kasabadaki Hamas güçlerinin imhasını içeren "birleşik bir plan" hazırlamaları emrini verdiği belirtildi.



Halihazırda süren çatışmalardan kaçan sivillerin ise sıkıştıkları Refah kentinden de sürülmeleri halinde nereye gideceği belirsizliğini koruyor.

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