Netanyahu'nun oğlu soyadını değiştirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ’nun oğlu Yair Netanyahu’nun adını “Yonatan Hon” olarak değiştirdiği bildirildi.

İsrail gazetesi Haaretz’in haberine göre Aralık 2024’te düzenlenen resmi belgelerde “Yair Netanyahu” adı yer alırken, bu yıl aynı kimlik bilgileri “Yonatan Hon” adına kaydedildi. Belgelerde adres olarak ise “Balfour 0” ifadesinin kullanıldığı belirtildi.

DAHA ÖNCE BENZER BİR SOYADI KULLANMIŞTI

Yair Netanyahu’nun geçmişte sosyal medya hesaplarında kendisini “Yair Hoon” adıyla tanıttığı biliniyor.

“Hoon” soyadının, annesi Sara Netanyahu’nun babası Shmuel’in, ailesi soyadını Ben Artzi olarak değiştirmeden önce kullandığı soyadından geldiği ifade ediliyor.

ABD 'DEKİ İŞ BAĞLANTILARI GÜNDEMDE

Haberde, isim değişikliğinin Netanyahu soyadının ABD’de ve uluslararası kamuoyunda giderek daha fazla siyasi ve hukuki tartışmayla ilişkilendirildiği bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Yair Netanyahu, ABD’deki ticari bağlantıları ve geçmişte ailesinin varlıklı iş insanlarıyla ilişkileri nedeniyle zaman zaman kamuoyunun gündemine gelmişti.

Geçmişte Yair Netanyahu’nun ABD’de, bazıları aşırı sağ çevrelerle bağlantılı çeşitli şirket ve oluşumlarla ilişkiler kurduğu bildirilmişti.

NETANYAHU AİLESİNDE İLK DEĞİL

Yair Netanyahu, ailesinde adını veya soyadını değiştiren ilk kişi değil.

Haaretz’e göre kardeşi Avner Netanyahu da yaklaşık beş yıl önce adını “Avi Segal” olarak değiştirdi. Avner’in bu isimle İngiltere’nin Oxford kentinde 502 bin sterlin değerinde bir daire satın aldığı ve bunu kamuoyu ilgisinden uzak kalmak amacıyla yaptığı öne sürüldü.

“Segal”, Binyamin Netanyahu’nun annesi Tzila’nın evlenmeden önceki soyadıydı.

BİNYAMİN NETANYAHU DA FARKLI İSİM KULLANMIŞTI

Binyamin Netanyahu da 1980’li yıllarda ABD’de yaşadığı dönemde “Ben Nitai” adını kullanmıştı. Netanyahu daha sonra bu tercihini, o dönemde Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşmeyi düşündüğünü söyleyerek açıklamıştı.

Ailenin isim değiştirme geçmişi daha eskiye dayanıyor. Netanyahu’nun babası Benzion Mileikowsky, Polonya’dan Filistin’e göç ettikten sonra soyadını Benzion Netanyahu olarak değiştirmişti.

Bu uygulama, Avrupa kökenli soyadlarının yerine İbranice isimlerin tercih edildiği dönemin yaygın Siyonist geleneğinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.