ABD'deki "Blaze TV"ye verdiği röportajda oğul Netanyahu, babasının izinden giderek, aldığı İsrail yanlısı kararlardan dolayı Trump'a methiyeler düzdü.



Trump'ın ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşmak ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "İsrail'in egemenliğini" tanımak gibi adımlar attığını anımsatan oğul Netanyahu, "Başkan Trump, İsrail'in ve Yahudi halkının şimdiye kadar Beyaz Saray'daki en iyi dostu" dedi.



ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması, Kudüs'ün tamamını "İsrail'in başkenti olarak" tanıması ve Golan Tepeleri'ndeki "İsrail egemenliğini" kabul etmesi nedeniyle Trump'ın Yahudi tarihinde "sonsuza dek" hatırlanacağını söyleyen Yair Netanyahu, "İsraillilerin büyük bir bölümü ABD ve Başkan Trump'ı çok seviyor. Trump İsrail'de gerçek bir rock yıldızı" diye konuştu.



Trump, Başkanlık koltuğuna oturduğu 2017'den bu yana başta ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma, Kudüs'ün tamamını "İsrail'in başkenti olarak" tanıma ve Golan Tepeleri'ndeki "İsrail egemenliğini" kabul etme gibi İsrail yanlısı bir dizi tartışmalı karara imza attı.



Aldığı bu tartışmalı kararlar nedeniyle Başbakan Netanyahu da oğlu gibi birçok defa Başkan Trump'a övgülerde bulunmuştu.

