Netanyahu'nun şartları sürece zora sokabilir: Gazze'de anlaşmanın ikinci aşaması olacak mı?

Hamas ile İsrail arasında imzalanan ve 19 Ocak'ta yürürlüğe giren Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması 42 gün sürecek.



Anlaşmanın ilk aşaması kapsamında şu ana kadar İsrail hapishanelerinde tutulan 1135 Filistinli özgürlüğüne kavuşurken, buna karşılık Gazze'de tutulan 19 İsrailli esir de serbest bırakıldı.



İsrail, Gazze'de 73 İsrailli esirin tutulduğunu, bunlardan yarısının hayatta olduğunun tahmin edildiğini öngörüyor.



Tel Aviv yönetimi, 3 Şubat'a tekabül eden anlaşmanın yürürlüğe girmesinin 16. gününde başlaması gereken ateşkesin ikinci aşamasına yönelik müzakereleri aksatmaya devam ediyor.



İsrail, uzun süre ayak sürümesine rağmen ateşkesin ikinci aşamasının müzakerelerinin ne zaman başlayacağına ilişkin tarihin belirlenmesi için kabinenin toplanacağını duyurdu.

ABD TEMSİLCİSİ: İKİNCİ AŞAMA KESİNLİKLE BAŞLAYACAK



Bu durum, İsrail'i ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Katar ve Mısırlı yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından geldi.



Witkoff, Fox News'e yaptığı açıklamada, ateşkesin ikinci aşamasına yönelik müzakerelerin birinci aşamaya göre daha karmaşık olduğunu ancak "kesinlikle başlayacağını" söyledi.



İSRAİL'İN AŞIRI SAĞCI BAKANINDAN ANLAŞMA KARŞITI TEHDİTLER



İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2 Mart'ta ateşkesin ilk aşamasının sona ermesinin ardından Gazze'ye saldırıların başlamaması durumunda hükümetten ayrılarak iktidar koalisyonunu devirme tehdidinde bulundu.



Gazze'de ateşkes anlaşması yapılması sebebiyle diğer aşırı sağcı eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu hükümetinden istifa etmişti.



Ben-Gvir'in başını çektiği Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisi'nin koalisyon hükümetinden ayrılmasıyla, Netanyahu hükümetinin İsrail Meclisi'ndeki sandalye sayısı 62'ye düşmüştü.



Hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyelik mecliste en az 61 milletvekiline sahip olması gerekiyor.



Ben-Gvir'in ardından mecliste 7 milletvekili bulunan Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich'in de ayrılması durumunda Netanyahu koalisyonu yeterli milletvekili sayısını kaybediyor.

NETANYAHU'DAN SMOTRİCH'E "İKİNCİ AŞAMA KABİNENİN ONAYINA SUNULACAK" VAADİ



Netanyahu, koalisyondan ayrılarak hükümeti devirme tehdidinde bulunan Smotrich'e ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin kabinenin onayından geçmeden başlamayacağı sözü verdi.



İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, bu yöndeki kararın daha önce Hamas ile ateşkesin onaylandığı kabine toplantısında alındığı kaydedildi.



Smotrich'in, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin kabinede onaylanmasını koalisyon hükümetinde kalmanın bir şartı olarak talep ettiği ifade edildi.



Netanyahu ofisinin bu nedenle Kahire'ye gidecek heyetin ikinci aşamayı ancak kabinenin onayıyla görüşeceğini açıkça ifade ettiğine dikkati çekildi.



Haberde bazı kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrailli yetkililerin gelecek hafta Katar'ın başkenti Doha'da ikinci aşama müzakereleriyle ilgili bir toplantı düzenlemek üzere görüşmeler yaptığı belirtildi.



Ancak üst düzey yetkililerden oluşan bir heyetin Doha seyahati ile heyetin yetki alanının Netanyahu ve diğer hükümet üyelerinin kararına bağlı olduğu aktarıldı.



Haberde ayrıca Kahire'ye gidecek heyetin anlaşmaya rağmen Gazze'ye girişine izin verilmeyen konteyner meselesini de görüşmesinin beklendiği ifade edildi.

Netanyahu'dan Trump'ın planına övgü: Devrimci ve yaratıcı Haberi Görüntüle