İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü David Keyes'in 12 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.



Sözcü Keyes hakkındaki suçlamaları, "Times of Israel" gazetesi gündeme taşıdı. Gazetenin haberine göre, Keyes tarafından tacize uğradığı iddiasını ilk olarak dile getiren New York Eyalet Senatosu adaylarından Julia Salazar oldu.



Salazar, salı günü Twitter hesabından paylaştığı mesajında, David Keyes'in 2013'te kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü.



Salazar'ın ardından Wall Street Journal gazetesi muhabirlerinden Shayndi Raice de Twitter paylaşımında, tacize uğradığını ima ederek, "Ben de bir defasında David Keyes ile sorun yaşamıştım ve Salazar'ın söylediklerinin doğru olduğuna yüzde yüz eminim." ifadelerini kullandı.



Salazar ve Raice'nin suçlamalarının ardından "Times of Israel" gazetesini arayan 10 kadın daha Keyes tarafından cinsel tacize uğradıklarını öne sürdü.



Gazete, David Keyes'in cinsel tacizde bulunduğu 2 kadına gönderdiği özür e-mailinin de tacize uğrayan kadınlar tarafından kendilerine ulaştırıldığını yazdı.



Keyes, Times of Israel'e yaptığı açıklamada, "Tüm suçlamalar aldatıcı ve birçoğu yanlış" diyerek hakkındaki iddiaları reddetti.



David Keyes, 2016'dan bu yana Binyamin Netanyahu'nun sözcülüğünü yürütüyor.