Netanyahu'nun Trump'a İran'a yeni saldırı için plan sunacağı iddia edildi

NBC News'in konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, İran'ın füze programını genişletmesi ve haziranda saldırıya uğrayan nükleer tesislerini yeniden inşa etmesinden kaygılandığı aktarıldı.

İran'ın balistik füze üretim tesislerini yeniden inşa etme ve hasar görmüş hava savunma sistemlerini onarma çabasının İsrail için öncelikli tehdit olarak görüldüğü belirtildi.

Tel Aviv yönetiminin Tahran'ın balistik füze programını genişletmesinden duyulan endişe nedeniyle Trump'a İran'a yeniden saldırı düzenlemek için planlar sunma hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

ABD'DEN DESTEK İSTEYECEK



Kaynaklar, bu planların İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Florida'da ay sonunda yapması beklenen görüşmede, ABD Başkanı Trump'a İran'ın balistik füze programının hızlı müdahaleyi gerektiren bir tehdit olduğunu ve bu tehdidin sadece İsrail değil, ABD'nin de çıkarlarının bulunduğu tüm bölgeyi tehlikeye attığını anlatacağını aktardı.

Bu kapsamda, Netanyahu'nun Trump'a İran'a yeni bir saldırı için ABD'nin doğrudan katılacağı ya da destek sağlayacağı seçeneklerle gideceği ve ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

Buna karşın, Tel Aviv yönetiminin, Tahran'ın müzakerelere yeniden başlama arzusunu açıklamış olmasının Trump'ı yeniden saldırılara ikna etmek konusunda engel teşkil edeceği endişesinde olduğuna işaret edildi.

Habere göre, İsrail'in haziranda İran'a yönelik saldırılar öncesinde ABD'ye dört saldırı planı sunduğunu iddia eden bir kaynak, Oval Ofis'te sunulan planların İsrail'in tek başına saldırısı, İsrail saldırısına ABD'nin sınırlı desteği, ABD-İsrail ortak saldırısı ve ABD'nin tek başına saldırı düzenlemesi seçeneklerini içerdiğini ve Trump'ın "ortak operasyona" karar verdiğini ileri sürdü.

Netanyahu'nun Trump'a yine benzer seçenekler sunabileceği iddia edildi.

12 GÜN SÜREN SAVAŞ

Nisan ve Ekim 2024'te İran'a saldırılar düzenleyen İsrail, ülkenin hava savunma sistemlerini hedef almıştı.

İsrail, 13 Haziran'da ise İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılara başlamıştı.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölmüştü.

İsrail'e destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef almıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının en az 627, yaralı sayısının da 4 binden fazla olduğunu bildirmişti.

İran'ın misilleme olarak düzenlediği füze saldırılarında İsrail'in yaptığı açıklamaya göre, 28 kişi ölmüş, 1272 kişi yaralanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.