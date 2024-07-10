Netanyahu'nun tutuklanma korkusu! Avrupa'da durmayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, olası tutuklanma endişeleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken Avrupa'da planlanan bir aktarmayı atlamayı düşündüğü bildirildi. İddiaya göre Netanyahu, tutuklama kararı uyarınca  Avrupa ülkelerinin harekete geçmesinden endişe ediyor.

Netanyahu'nun tutuklanma korkusu! Avrupa'da durmayacak

kamu yayın kuruluşu KAN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanma korkusu nedeniyle ABD'ye giderken Avrupa'da mola vermekten kaçınmayı düşündüğünü aktardı.

UCM'nin talebi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 24 Temmuz'da Kongre'de yapacağı konuşma için ABD'ye yapacağı ziyaretin rotasını değiştirdi.

İddiaya göre Netanyahu, ABD'ye gerçekleştireceği uçuş sırasında Çekya ve Macaristan'ı ziyaret etmeden doğrudan Washington'a gidecek.

Bu karar, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisine yönelik çıkardığı tutuklama emirleri uyarınca Avrupa ülkelerinin harekete geçebileceği ve bu durumun Netanyahu'nun seyahat planlarını zorlaştırabileceği endişesinden kaynaklanıyor.

NETANYAHU'NUN TUTUKLAMA KARARI

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçu nedeniyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etmişti.

Mahkeme, Netanyahu'nun savaş suçları ve ı̇nsanlığa karşı suçlarda cezaı̇ sorumluluk taşıdığına ı̇nanmak ı̇çı̇n makul gerekçeler olduğunu öne sürmüştü.

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