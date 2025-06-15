Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da görüntülendi
İsrail’e ait üç devlet uçağı Atina Uluslararası Havalimanı'nda görüntülendi.
İsrail'in İran'ı bombalaması ve İran'ın balistik füzeler ve İHA'larla karşılık vermesiyle başlayan savaş, karşılıklı saldırılarla sürüyor.
İsrail’e ait devlet uçakları, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Atina Uluslararası Havalimanı’nda görüntülendi.
Uçaklardan birinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da kullandığı “Wings of Zion” (Siyon’un Kanatları) olduğu görüldü.
İsrail basını, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından Netanyahu'nun Yunanistan'a kaçtığını iddia etmişti.
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