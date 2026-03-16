Netanyahu'nun "yaşıyorum" videoları gerçek mi, yapay zeka mı? İsrail Başbakanı'ndan yeni video
16.03.2026 16:20
Son Güncelleme: 16.03.2026 16:50
İsrail Başbakanı X'te yeni bir video paylaştı.
"Öldü, yaşıyor, videoları yapay zeka" iddiaları özellikle sosyal medyada tartışma yaratan İsrail Başbakanı Netanyahu, X üzerinden yeni bir video paylaştı, tartışmalar daha da alevlendi.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş 17. gününe girerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun akıbeti soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. İranlı bazı kaynakların İsrail Başbakanı'nın hava saldırılarında öldüğünü öne sürmesi üzerine İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun durumunun iyi olduğunu söylemişti. Netanyahu dün X hesabında paylaştığı kahve dükkanı ziyareti videosuyla “yaşıyorum” mesajı verse de videonun yapay zeka ile üretilip üretilmediği büyük tartışma konusu oldu.
Bu tartışmalar daha sıcakken Netanyahu X üzerinden bir paylaşım daha yaptı. “Talimatları izleyin ve birlikte kazanın” mesajının başlık olarak yazıldığı mesajda Netanyahu bu kez dışarda görülüyor.
Netanyahu'nun üzerinde 15 Mart'ta paylaşılan “kahveci” videosunda giydiği kıyafetin tamamen aynısı görünürken, ellerinin iki videoda da benzer şekilde bir süre cepte oluşu dikkat çekti.
Videoda iki “Shir” isimli kadınla kameralara konuşan Netanyahu, Kudüs manzaralı bir yerde olduklarını ima ederek “Kudüs gibisi yok” diye konuşuyor.
Netanyahu'nun 26 Ocak'ta çekilen fotoğrafı ve bugün yayınlanan X videosu
Maske takan korumalarla birlikte yürüyen Netanyahu'nun videosunda bazı kamera hareketleri, Netanyahu'nun yüz ifadesi ve videodaki bazı atlamalar, videonun yapay zeka olup olmadığı sorusunu beraberinde getiriyor. Ayrıca, İsrail Başbakanı'nın çevresinden kopuk ve sonradan eklenmiş gibi durması, arka planın bulanıklığı ve yüzündeki parlaklık gibi detaylardan yola çıkan binlerce kişi video yayınlandıktan hemen sonra yapay zeka mı değil mi tartışmasını daha da alevlendirdi.
“Buradayım” diyen Netanyahu'nun bu kez dışardaki görüntüsüyle yapay zeka tartışması alevlense de İsrail Başbakanı'nın akıbetiyle ilgili spekülasyonlar ortaya atılmaya devam ediyor.