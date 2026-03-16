Netanyahu'nun "yaşıyorum" videoları gerçek mi, yapay zeka mı? İsrail Başbakanı'ndan yeni video

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş 17. gününe girerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun akıbeti soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. İranlı bazı kaynakların İsrail Başbakanı'nın hava saldırılarında öldüğünü öne sürmesi üzerine İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun durumunun iyi olduğunu söylemişti. Netanyahu dün X hesabında paylaştığı kahve dükkanı ziyareti videosuyla “yaşıyorum” mesajı verse de videonun yapay zeka ile üretilip üretilmediği büyük tartışma konusu oldu.

Bu tartışmalar daha sıcakken Netanyahu X üzerinden bir paylaşım daha yaptı. “Talimatları izleyin ve birlikte kazanın” mesajının başlık olarak yazıldığı mesajda Netanyahu bu kez dışarda görülüyor.

Netanyahu'nun üzerinde 15 Mart'ta paylaşılan “kahveci” videosunda giydiği kıyafetin tamamen aynısı görünürken, ellerinin iki videoda da benzer şekilde bir süre cepte oluşu dikkat çekti.

Videoda iki “Shir” isimli kadınla kameralara konuşan Netanyahu, Kudüs manzaralı bir yerde olduklarını ima ederek “Kudüs gibisi yok” diye konuşuyor.