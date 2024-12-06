Netanyahu'nun yolsuzluk davası başlıyor: Sorgu kayıtları gündemde!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve rüşvet alma suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu davada ifade verecek.



10 Aralık'ta başlayacak dava süreci, akıllara bu yılın sansasyona neden olan belgeselini getirdi.

"THE BİBİ FILES"



ABD'li yönetmen Alexis Bloom imzalı "The Bibi Files" belgeseli, Netanyahu, eşi Sara ve oğlu Yair'in, yolsuzluk suçlarına karışıp karışmadığını araştırmak amacıyla 2016-2018 yılları arasında yapılan polis sorguları sırasında çekilen video kliplerini içeriyor.



Belgesel, Netanyahu'nun engelleme çabalarına rağmen, eylül ayında Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gösterilmiş ve dünya basınında büyük yankı bulmuştu.



Filmin gösterilmiş olması zaten itibarı zedelelen başbakana bir darbe daha vuruldu şeklinde yorumlanmıştı.



NETANYAHU'NUN HAYATINA ODAKLANIYOR



Film, Gazze'de devam eden savaşa yol açan güvenlik zaaflarındaki sorumluluğu nedeniyle yoğun iç ve dış baskı altında olan İsrail başbakanıın iktidar yıllarına ışık tutuyor.



Yaklaşık iki saat uzunluğundaki belgesel, Netanyahu'nun dördüncü kez yeniden seçildiği 2015 yılında başlıyor.



Özellikle politikacının uzun süredir devam eden yasal sorunlarına ve İsrail polisinin davranışlarına yönelik soruşturmalarına odaklanıyor.

