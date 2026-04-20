Netanyahu'nun yolsuzluk davasına "savaş" ertelemesi

İsrail 'in Kudüs Bölge Mahkemesi, savcılığın itirazına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'nun yolsuzluk davasındaki ifade işlemlerinin iptal edilmesi talebini kabul etti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, mahkemenin "güvenlik ve siyasi" gerekçelerle Netanyahu'nun ifade işlemlerinin iptal edilmesine ilişkin talebini kabul ettiği belirtildi. Haberde, bu nedenle yarın İsrail Başbakanı yerine başka bir tanığın ifade vereceği ve salı günü yapılacak duruşmanın ise tamamen iptal edildiği aktarıldı.

Netanyahu, geçen hafta da "güvenlik ve siyasi" gerekçelerle duruşmalarının 2 hafta süreyle ertelenmesi talebinde bulunmuştu. Mahkeme, 1 hafta ertelemeyi kabul ederken bu hafta yapılacak duruşmalar için yeniden başvuru yapılmasını istemişti.

ÜÇ AYRI YOLSUZLUK DOSYASINDAN YARGILANIYOR

İsrail Başbakanı "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 6 yıldır yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için geçen yıl da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti. Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuru yapmıştı.