Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması iptal edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'nun 6 yıldır "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılandığı üç ayrı yolsuzluk davası devam ediyor.

Dün 88'inci defa mahkemeye çıkan Netanyahu bugün yapılması planlanan duruşmanın "diplomatik ve güvenlik" gerekçeleriyle iptal edilmesini istedi. Haaretz gazetesinin haberine göre mahkeme, Netanyahu'nun avukatı Amit Haddad'ın sunduğu yazılı ve sözlü gerekçelere itiraz etmedi ve iptal talebini kabul etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun dün yapılan yolsuzluk duruşmasının bitiş saati de "diplomatik ve güvenlik" gerekçeleriyle planlanandan erkene alınmıştı. İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin son iki günde peş peşe güvenlik toplantıları gerçekleştiren Netanyahu'nun yolsuzluk duruşmaları iptal edilmiş ya da erken sona ermişti.

YOLSUZLUK DAVALARI

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti. Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını ilan etmesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.