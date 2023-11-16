Netanyahu'ya destek azalıyor

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki hükümet güç kaybediyor.

İsrail'de Kanal 12'nin yaptırdığı son anket, Benyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyona desteğin oldukça azaldığını gösterdi.

Ankete göre iktidar koalisyonu gelecek seçimde 19 koltuk kaybedebilir. 120 sandalyeli mecliste 64 vekile sahip koalisyon hükümeti, bugün bir seçim yapılsa ancak 45 vekil çıkarabiliyor.

Ankette, Netanyahu karşıtı partilerin toplam vekil sayısı ise 70'e yükselmiş durumda. Netanyahu, yargı reformu ve yolsuzluk soruşturmaları yüzünden zaten baskı altındaydı. Gazze savaşı öncesinde on binlerce İsrailli, 39 hafta üst üste hükümeti protesto etmişti.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'i hazırlıksız yakalaması, rehinelerin 42 gündür kurtarılamaması ve Gazze'de yaşanan katliam bardağı taşıran son damla oldu.