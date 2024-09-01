Netanyahu'ya rehine baskısı: İsrail'de sendikalar genel greve gidiyor

İsrail işçi sendikası Histadrut'un başkanı Arnon Bar-David, rehineler için genel grev çağrısı yaptı. Sendika Gazze'de hâlâ Hamas'ın elinde bulunan İsrailli rehinelerin iadesi konusunda bir anlaşmaya varılması için hükümete baskı yapacaklarını söyledi.

Netanyahu'ya rehine baskısı: İsrail'de sendikalar genel greve gidiyor

işçi sendikası Histadrut, yarın için genel grev çağrısı yaptı.

Sendika başkanı Arnon Bar-David, 'de hâlâ Hamas'ın elinde bulunan İsrailli rehinelerin iadesi konusunda bir anlaşmaya varılması için Başbakan Binyamin Netanyahu hükümete baskı yapma amacıyla greve gidileceğini açıkladı.

Sendika tüm sivil çalışanları greve katılmaya çağırdı.

Bar-David, İsrail'in ana hava taşımacılığı merkezi olan Ben Gurion havaalanının sabah 8'den itibaren kapalı olacağını söyledi.

ALTI REHİNE ÖLÜ BULUNDU

İsrail ordusu bu sabah yaptığı açıklamada, 7 Ekim'de kaçırılan altı rehinenin Gazze'de casız bedenine ulaştığını duyurdu. 

Rehinelerden birinin Amerika asıllı olduğu bildirilirken ABD Başkanı Joe Biden, "Yıkıldım ve öfkeliyim" şeklinde bir açıklama yaptı ve "Hamas liderleri suçlarının bedelini ödeyecek" dedi.

İsrailli bir kaynak ise altı rehineden üçünün şu anda müzakere edilmekte olan rehine serbest bırakma-ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacaklar listesinde yer aldığını bildirdi.

Öte yandan Hamas yetkilisi İzzet el-Rişk, rehinelerin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu ve İsrail'in bir anlaşmaya varmak istemediğini söyledi.

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