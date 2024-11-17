Netanyahu'ya suikast girişimi: Konutu ikinci kez hedef alındı

İsrail emniyeti, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kayserya kentindeki özel konutuna iki işaret fişeği atıldığını duyurdu.



Açıklamada, atılan işaret fişeklerinin bahçeye düştüğü ancak hasar meydana gelmediği ve Netanyahu ailesinin konutta olmadığı aktarıldı.

Polis ve Şin-Bet olaya ilişkin soruşturma başlattığını açıklarken "tehlikeli bir tırmanışa işaret eden vahim olayı" kınadıklarını duyurdu.

Adalet Bakanı Yariv Levin ise Netanyahu'nun özel konutuna yönelik saldırının "amacı başbakana suikast düzenlemek ve seçilmiş hükümeti darbeyle devirmek olan anarşist eylemler zincirinin son halkası" olduğunu iddia etti.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İsrail polisi ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) dün akşam yaşanan olaya dair açıklama yaptı.



Açıklamada, gözaltına alınan üç şüphelinin İsrail polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele için kurulan "Lahav 433" birimi ile Şin Bet tarafından ortak sorgulanacağı bildirildi.

