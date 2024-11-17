Netanyahu'ya suikast girişimi: Konutu ikinci kez hedef alındı
İsrail hükümeti, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kayserya'daki konutuna iki işaret fişeği atıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Yariv Levin olayı "suikast girişimi" olarak tanımlayarak, tartışmalı yargı reformu sürecinin yeniden başlatılması gerektiğini öne sürdü. Olaydan sorumlu olduğu düşünülen üç şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.
İsrail emniyeti, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kayserya kentindeki özel konutuna iki işaret fişeği atıldığını duyurdu.
Açıklamada, atılan işaret fişeklerinin bahçeye düştüğü ancak hasar meydana gelmediği ve Netanyahu ailesinin konutta olmadığı aktarıldı.
Polis ve Şin-Bet olaya ilişkin soruşturma başlattığını açıklarken "tehlikeli bir tırmanışa işaret eden vahim olayı" kınadıklarını duyurdu.
Adalet Bakanı Yariv Levin ise Netanyahu'nun özel konutuna yönelik saldırının "amacı başbakana suikast düzenlemek ve seçilmiş hükümeti darbeyle devirmek olan anarşist eylemler zincirinin son halkası" olduğunu iddia etti.
ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İsrail polisi ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) dün akşam yaşanan olaya dair açıklama yaptı.
Açıklamada, gözaltına alınan üç şüphelinin İsrail polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele için kurulan "Lahav 433" birimi ile Şin Bet tarafından ortak sorgulanacağı bildirildi.
NETANYAHU'NUN EVİ BİR KEZ DAHA HEDEF ALINDI
Lübnan'dan 19 Ekim'de fırlatılan insansız hava aracı Netanyahu'nun konutuna isabet etmişti.
Saldırı sırasında Netanyahu ve eşinin konutta olmadığı açıklanırken, evde küçük çaplı hasar meydana gelmişti.
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