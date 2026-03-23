Netanyahu'ya tutuklama kararı veren yargıç kara listeye alınmış. "Kredi kartlarım iptal edildi"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yaptırımların kaldırılması talebiyle ABD makamlarına yedi mektup yazdığı ancak Washington’dan henüz olumlu bir yanıt alınamadığı bildirilirken, yargıç Gouyou, yargıçların, savcıların ve avukatların cezalandırılma korkusuyla hareket etmesinin demokrasiyi sona erdireceği uyarısında bulundu. Fransız yargıç, bu kurumların adaleti yerine getirmek yerine sadece korkuyla hareket etmelerinin toplumsal sonuçlarına dikkat çekti.

Söz konusu yaptırımlar, UCM’nin Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi’nde işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar nedeniyle çıkardığı kararların ardından gelirken, İsrail’in saldırılarında 71 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve sivil altyapının %90'ının tahrip edildiği vurgulandı. Ekim 2025'teki ateşkese rağmen Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre saldırıların ve can kayıplarının sürdüğü bir ortamda Gouyou, bağımsız yargının işlevini yitirmesinin risklerine işaret etti. Elysee kaynakları ise Fransa'nın konuyu diplomasi yoluyla takip etmeye devam ettiğini ancak Washington’ın tutumundan üzüntü duyduklarını belirtti.