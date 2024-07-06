Netanyahu'ya "uluslararası güven kaybı" suçlaması

İsrail Savunma Kuvvetleri'ne geçtiğimiz ay istifasını sunan ordu sözcüsü Yarbay Peter Lerner, İsrail'in Hamas'a yönelik savaşı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş stratejisi hakkında eleştirilerde bulundu. Lerner, Netanyahu'nun uluslararası desteği ve güveni kaybettiğini ve ülkesinin Gazze'de hiçbir siyasi stratejisi olmadan savaştığını öne sürdü.

Netanyahu'ya "uluslararası güven kaybı" suçlaması
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Savunma Kuvvetleri'nin eski sözcüsü, Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'a karşı yürüttüğü savaşı sert bir dille eleştirerek, ordu ile hükümet arasındaki artan gerginliğin son işaretini verdi.

Yarbay Peter Lerner, ordu adına medyasıyla konuşurken, "İsrail'e olan uluslararası güvenin kaybolduğunu ve hükümetin zaman içinde Hamas'a karşı savaşında desteği kaybettiğini" fark ettiğini söyledi.

"KENDİSİ VE HÜKÜMETİ BİZİ YENİLGİYE SÜRÜKLEDİ"

Lerner, 25 yıldan fazla bir süre İsrail Savunma Kuvvetleri'nde görev yaptı. En son savaş sırasında sözcü olarak görev yaptı ve geçen ay istifa etti.

Lerner, İsrail gazetesi Haaretz'e verdiği röportajda, "Netanyahu Hamas'a karşı tam bir zafer vaat etti. Ancak uluslararası arenada kendisi ve hükümeti bizi yenilgiye sürükledi" diye konuştu.

Eski sözcü savaşın gidişatını eleştirereki ve hükümeti suçlayarak, "İki cephede savaştığımız dokuz ayın ardından bile savaş için siyasi bir strateji yok" yorumunda bulundu.

SAVAŞIN HEDEFİ NE?

Lerner, operasyonun hedefleri hakkında kendisine giderek daha fazla soru sorulduğunu belirterek, "Bu sorulara cevabım olmadığını hemen fark ettim. Bunun nedeni henüz karar verilmemiş olması değil, hiçbir zaman karar verilmeyecek olmasıydı" dedi.

Lerner ayrıca, İsrail'in 'deki eylemlerinin meşruiyetini azalttığını ileri sürdüğü aşırı sağcı bakanları da eleştirdi.

Lerner'ın açıklamaları, Netanyahu ile İsrail ordusu arasında artan gerginliğe ilişkin çok sayıda haberin ardından geldi.

NETANYAHU VE ORDU ARASINDA ARTAN GERİLİM

Netanyahu geçen hafta savaşın başlangıcından beri tekrarladığı gibi, Hamas iktidarda kaldığı sürece Gazze'de ateşkes fikrini reddetti.

Basında artan savaşı sonlandırma iddiaları ardından Netanyahu, "Savaş, İsrail Hamas'ın yok edilmesi ve tüm rehinelerimizin serbest bırakılması da dahil olmak üzere tüm hedeflerine ulaştığında sona erecek" açıklamasında bulundu.

Bu açıklama, İsrail'in en üst düzey askeri sözcüsü Tümamiral Daniel Hagari'nin Hamas'ın yok edilemeyeceğini ve aksi yönde iddiada bulunanların "halkın gözüne kum attığını" söylemesinden birkaç gün sonra geldi. Bu yorum, grubu ortadan kaldırma sözü veren Netanyahu'ya örtülü bir eleştiriydi.

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