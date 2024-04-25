Netanyahu'ya uluslararası tutuklama emri ihtimali

İsrail medyası, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılması olasılığını değerlendirdiğini yazdı.

Netanyahu'ya uluslararası tutuklama emri ihtimali

'de yayın yapan Kanal 13'ün haberine göre, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde, "'de üst düzey yetkililere karşı gelecek günlerde uluslararası tutuklama emri çıkarılması ihtimaline ilişkin gizli bir görüşme" yapıldı.

Üst düzey yetkililerden aktarılana göre, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama emri çıkarma ihtimali var.

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KARAR ÇIKARSA ACİL ÖNLEMLER UYGULANACAK

UCM'nin uluslararası tutuklama emri çıkarması durumunda İsrail, aralarında "UCM'nin kararına karşı uluslararası düzeyde siyasi kampanya başlatılması" da dahil olmak üzere bir dizi "acil önlem" uygulayacak.

Netanyahu'nun UCM'nin muhtemel kararını engellemek için Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'dan mevkidaşlarıyla görüşeceği aktarıldı.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve İsrail'in Washington Büyükelçisi Mike Herzog, ABD Kongresi ve ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle temaslarda bulunacak.

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"PUTİN'E UYGULANAN TEDBİRLER AKLA GELİYOR"

Haberde, ismi açıklanmayan üst düzey İsrailli yetkililerin, UCM'nin söz konusu kararı alacak olması, Ukrayna savaşı sebebiyle "Rusya'ya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik uygulanan tedbirleri akla getiriyor" dediği ifade edildi.

İsrailli yetkililer, uluslararası tutuklama kararlarının alt seviyedeki askerler hakkında değil "siyasetçiler hakkında" çıkmasını bekliyor.

Siyasi ve Güvenlik Bakanlar Konseyi, UCM'nin alması muhtemel kararı görüşmek üzere yarın toplanacak.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin 19 Nisan'daki haberinde, UCM'nin Gazze Şeridi'nde savaş suçları işlediği gerekçesiyle Netanyahu ve İsrailli üst düzey yetkililer hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarma üzerinde çalıştığı duyurulmuştu.

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