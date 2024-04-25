Netanyahu'ya uluslararası tutuklama emri ihtimali

KARAR ÇIKARSA ACİL ÖNLEMLER UYGULANACAK



UCM'nin uluslararası tutuklama emri çıkarması durumunda İsrail, aralarında "UCM'nin kararına karşı uluslararası düzeyde siyasi kampanya başlatılması" da dahil olmak üzere bir dizi "acil önlem" uygulayacak.



Netanyahu'nun UCM'nin muhtemel kararını engellemek için Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'dan mevkidaşlarıyla görüşeceği aktarıldı.



İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve İsrail'in Washington Büyükelçisi Mike Herzog, ABD Kongresi ve ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle temaslarda bulunacak.



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Haberde, ismi açıklanmayan üst düzey İsrailli yetkililerin, UCM'nin söz konusu kararı alacak olması, Ukrayna savaşı sebebiyle "Rusya'ya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik uygulanan tedbirleri akla getiriyor" dediği ifade edildi.



İsrailli yetkililer, uluslararası tutuklama kararlarının alt seviyedeki askerler hakkında değil "siyasetçiler hakkında" çıkmasını bekliyor.



Siyasi ve Güvenlik Bakanlar Konseyi, UCM'nin alması muhtemel kararı görüşmek üzere yarın toplanacak.



İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin 19 Nisan'daki haberinde, UCM'nin Gazze Şeridi'nde savaş suçları işlediği gerekçesiyle Netanyahu ve İsrailli üst düzey yetkililer hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarma üzerinde çalıştığı duyurulmuştu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin