Netanyahu'ya veto: Türkiye, İsrail’in NATO tatbikatına katılmasını engelledi!

İsrailli Ynet News haber sitesinin bildirdiğine göre Türkiye, İsrail'in NATO tatbikatına katılmasını engelledi.

“Dayanıklılık ve acil durum hazırlığı” konulu yıllık tatbikatına katılmasını engelleyen karar, yaklaşık iki hafta önce İsrailli diplomatlar, NATO'nun tatbikat koordinasyon ekibi ve Bulgaristan'ın ittifak delegasyonu arasında yapılan toplantının ardından alındı.

Habere göre toplantı sırasında İsrail'in tatbikata katılımı konusunda güçlü bir istek olduğu öne sürüldü.

Türkiye'nin bu hamlesinin İsrail'in tatbikata katılımını rayından çıkarabileceğini yazan Ynet, "NATO kararları oybirliği gerektiyor ve aktif bir ortaklık anlaşması olmadan Türkiye'yi İsrail'in ittifakın resmi faaliyetlerine katılmasına izin vermeye zorlayacak bürokratik bir mekanizma bulunmuyor" diye yazdı.

NATO'nun şu anda Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 32 üye ülkesi bulunuyor.

GAZZE SALDIRILARIN BERİ TÜRKİYE VETO EDİYOR



İsrailli bir yetkili, Türkiye'yi veto yetkisini siyasi bir araç olarak kullandığını iddia etti.



Gazze'deki savaşın patlak vermesinden bu yana Türkiye, ittifakın çatışma sona erene kadar İsrail ile ilişki kurmaması gerektiğini savunuyor.



Temmuz ayındaki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ittifakın “İsrail hükümetiyle ortaklığını sürdüremeyeceğini” söylemişti.



Buna karşılık dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Erdoğan'ın İsrail'e karşı olası bir askeri harekâtı ima etmesinin ardından NATO'ya Türkiye'yi sınır dışı etme çağrısında bulunmuştu.

