Netanyahu'ya "yolsuzluk affı" protestosu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, cumhurbaşkanlığı affı talebinin ardından yolsuzluk davası için duruşmaya giderken, protestocular da Tel Aviv’deki mahkeme binasının önünde toplandı.

Af talebi, muhalefet politikacıları ve hükümet denetçileri tarafından öfkeyle karşılanırken, bazı İsrailliler destek sinyali vererek artık ilerleme zamanı olduğunu belirtti. Başbakanlık ofisi, talebin Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog'un hukuk birimine sunulduğunu açıkladı.

Protestoculardan Elena Barzialy, son gelişmeyle ilgili Associated Press haber ajansına konuştu ve “tepki göstermek” istediği için geldiğini söyledi. Netanyahu'nun affı talep etmesini “kabul edilemez” olarak nitelendirerek “İsrail’de hâlâ hukuk var” dedi.

Affın değerlendirilmesi için talep, görüş alınmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderilecek, ardından Cumhurbaşkanlığı Ofisi’ndeki hukuk danışmanına iletilecek ve ek görüşler oluşturulacak.

Uzmanlar, cumhurbaşkanının af yetkisinin geniş olduğunu ve denetimin sınırlı kaldığını belirtiyor.

NETANYAHU HAKKINDAKİ DAVALAR

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü. Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Başbakan Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.