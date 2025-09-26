Netanyahu'yu en yakın dostu Yunanistan da uyardı: Kalan dostlarınızı da kaybediyorsunuz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuştu.

Avrupa Birliği içinde İsrail’in önemli ortaklarından biri olduklarını belirten Miçotakis, Gazze’de yürüttüğü yıkıcı savaş nedeniyle İsrail’in kalan dostlarını da kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Hamas’ın 7 Ekim 2023’te düzenlediği saldırıların ardından İsrail’in kendini savunma hakkı ifade eden Miçotakis, yine de bunun binlerce çocuğun ölümünü meşrulaştıramayacağını söyledi.



Miçotakis, “Bu politikanın sürdürülmesi, uzun vadede İsrail’in çıkarlarına zarar verecek ve uluslararası desteğin erozyonuna yol açacaktır” diye konuştu.



Tel Aviv yönetimine uyarıda bulunan Miçotakis, İsrail’in iki devletli çözüm ihtimalini zedeleyen mevcut çizgiyi sürdürmesi halinde kalan müttefiklerini de kaybetme riskiyle karşı karşıya”olduğunu belirtti.

Yunanistan, Suriye'deki gelişmelerin ardından Türkiye'ye karşı geliştirdiği politikalar sırasında İsrail ile yakın ilişkiler kurdu. Yunanistan, Akdeniz'deki petrol arama çalışmaları ve bir dizi enerji projesinde İsrail ile ortak hareket ediyor.

BM KÜRSÜSÜNDE NETANYAHU'YA TEPKİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aynı gün BM Genel Kurulu’nda bir konuşma gerçekleştirdi.



Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Netanyahu, büyük bir tepkiyle karşılaştı. Birçok ülke temsilcisi salonu terk etti ve Netanyahu neredeyse boş salona konuştu.