Netanyahu'yu öfkelendiren görüşme. "Kafasından adeta ateş çıkıyordu"

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün zorlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Amerikan haber sitesi Axios, "Görüşmenin ardından Netanyahu'nun kafasından adeta ateş çıkıyordu" iddiasında bulundu. Trump'ın telefonda Netanyahu ile uzun ve zorlu bir görüşme yaptığı belirtildi.

30 GÜNLÜK MÜZAKERE DÖNEMİ İÇİN NİYET MEKTUBU

Trump, Netanyahu'ya arabulucuların ABD ve İran'ın imzalaması için bir "niyet mektubu" üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bu mektupla savaşın resmen sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın nükleer programı gibi konularda 30 günlük bir müzakere dönemi başlatılması hedefleniyor.

İki İsrailli kaynağa göre iki lider telefonda bundan sonra nasıl ilerleneceği konusunda fikir ayrılığına düştü. İsrail'in Washington Büyükelçisi Amerikan kongre üyelerine Netanyahu'nun bu görüşmeden endişe duyduğunu söyledi.

NETANYAHU MÜZAKERE İSTEMİYOR

Axios Netanyahu'nun müzakerelerin sürdürülmesine sıcak bakmadığını ve İran rejimini zayıflatmak için kritik alt yapının hedef alınacağı askeri operasyonlara yeniden başlamayı istediğini yazdı.

İsrailli bir kaynak Netanyahu'nun Trump ile yüz yüze görüşmek üzere önümüzdeki haftalarda Washington'a gitmek istediğini söyledi.

Trump ise gazetecilere İran ile ilgili yaptığı açıklamalarda "Netanyahu ne istersem onu yapacak" demesiyse dikkat çekti.

GÖRÜŞ AYRILIKLARINI GİDERMEK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Axios, İran ve ABD arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek için Katar ve Pakistan'ın bölge ülkelerinin de desteğiyle yeni bir metin üzerinde çalıştığını da yazdı. Son bir kaç gündür görüş ayrılıklarının azaltılması için yürütülen çabalara Türkiye , Suudi Arabistan ve Mısır'ın da destek verdiği belirtildi.

Nihai metin üzerinde görüşmek için Katar'ın da bu hafta başında Tahran'a heyet gönderdiği vurgulandı.