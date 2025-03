Netflix dizisi panik yarattı: Çocukların internette kullandığı gizli kodlar yayınlandı

Netflix’in en çok izlenen dijital platform dizileri arasında zirvede yer alan ve 13 yaşındaki Jamie Miller’ın sınıf arkadaşı Katie Leonard’ı öldürmekle suçlanmasını konu alan Adolescence adlı dizisinin yayınlanmasının ardından, İngiltere’de Nottinghamshire Polisi gençlerin kullandığı kısaltmalarla ilgili uyarı yayınladı.



Yaygın kullanılan emojilerin düşünülenden çok daha karanlık anlamlar taşıyabileceği gerçeğine odaklanan dizinin ardından açıklama yapan Nottinghamshire Polisi, ebeveynlerin endişelenmesi gereken kelimeleri, hashtagleri ve kısaltmaları sıraladı.



Ancak, ebeveynlerin sadece emojilere değil, belirli kelimelere ve kısaltmalara da dikkat etmesi gerekiyor.



Nottinghamshire Polisi tarafından yayınlanan liste üç kategoriye ayrılmış durumda:



• Tehlike işaretleri

• Dikkat edilmesi gereken terimler

• Eğlenceli kelimeler ve kısaltmalar



EBEVEYNLER İÇİN ALARM LİSTESİ

Paylaşılan listeye göre, 52 kelime, hashtag ve kısaltma ebeveynler için alarm niteliğinde.



Bunlardan bazıları, uyuşturucu ve alkol ile ilgili:

• 420 (esrar)

• Crow (esrar)

• Molly (ekstazi/MDMA)

• Pre-ing (uyuşturucu kullanımından önce içki içmek)

• Wavey (sarhoş ya da uyuşturucu etkisinde olmak)

• Wired (uyuşturucu kaynaklı paranoya)

Zihinsel sağlık ile ilgili uyarı işaretleri de var:



• #ana (anoreksiya)

• #deb (depresyon)

• #sue (intihar)

• #svv (kendine zarar verme davranışı)

• #thinsp (zayıflığı teşvik eden içerik)



Ancak, bu grubun en yaygın teması cinsellik.



Dikkat edilmesi gereken bazı kısaltmalar şunlar:



• CU46 (cinsel ilişki için buluşalım)

• FWB (çıkar ilişkisine dayalı arkadaşlık)

• FYEO (sadece senin görmen için)

• GNOC (kamera önünde soyunmak)

• IWSN (şimdi cinsel ilişki istiyorum)

• NIFOC (bilgisayarın önünde çıplaklık)



Bunun yanı sıra, cinsellikle ilgili bazı kelime ve ifadeler de polis tarafından uyarı listesine alınmış:



• Down in the DM (sosyal medya veya mesajlaşma üzerinden planlanan cinsel buluşma)

• Hooking up (cinsel ilişki yaşamak)

• Smash (gelişigüzel cinsel ilişkiye girmek)

• Thirsty (cinsel anlamda istekli)

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KISALTMALAR

Bu kelime ve kısaltmalar, tehlike işaretleri kadar endişe verici olmasa da ebeveynlerin takip etmesi öneriliyor.



Bunlardan bazıları, kullanıcıların büyük çoğunluğu tarafından bilinen kısaltmalar:



• AF (çok aşırı)

• DM (direkt mesaj)

• ILY (seni seviyorum)

• YOLO (hayat bir kere yaşanır)

• JK (şaka yapıyorum)



Ancak, daha az bilinen bazı kısaltmalar da var:



• TMB (bana tweet at)

• VSF (çok üzgün yüz ifadesi)

• PAP (fotoğraf paylaş)

• WTPA (parti nerede?)



Bunun yanı sıra, siber zorbalık ile ilgili bazı terimler de listede yer alıyor:



• Airing (birini görmezden gelmek)

• Parring (birini saygısız olmakla suçlamak)



Diğer bazı dikkat edilmesi gereken kelimeler ise:



• Salty (birine veya bir duruma sinirlenmek)

• Slipping (hata yapmak)

• Preeing (birini çevrimiçi takip etmek)

• Ship (ilişki olarak eşleştirmek)

“EĞLENCELİ” OLARAK TANIMLANAN KISALTMALAR

Polis tarafından vurgulanan tehlikeli kısaltmaların dışında, listelenen kelimelerin çoğu eğlenceli veya zararsız kabul ediliyor.



Bazı yaygın kullanılan eğlenceli kısaltmalar:



• AFAIK (bildiğim kadarıyla)

• CBA (uğraşmaya değmez)

• DWBH (endişelenme, mutlu ol)

• FWIW (bunun için değer)

• HAND (iyi günler dilerim)

• RAK (rastgele iyilik)



Sıkça kullanılan eğlenceli kelimeler:



• Bruh (bro/kanka)

• Cray (çılgın)

• Dench (harika, mükemmel)

• Gassed (mutlu, heyecanlı)

• Safe (güvenilir veya iyi kişi)

• Swear (ciddi misin?)

• Wagwan (naber?)

UZMANDAN UYARI

MailOnline’a konuşan National Society for the Prevention of Cruelty to Children (Ulusal Çocuklara Zulmü Önleme Derneği) yöneticisi Rani Govender, Adolescence dizisindeki temaların "derinden rahatsız edici" olduğunu belirtti.



"Netflix’in Adolescence dizisinde işlenen son derece rahatsız edici temalar, günümüzün çevrimiçi dünyasında gençlerin karşı karşıya kaldığı kabul edilemez riskleri gözler önüne seriyor. Bu drama, çocukların yeterli koruma olmaksızın zararlı içeriklere maruz kalabileceğini güçlü bir şekilde gösteriyor."

ADOLESCENCE NE ANLATIYOR?

Adolescence gerek konusu gerekse oyuncularıyla sosyal medya gündeminde. 13 Mart Perşembe günü Netflix’te yayımlanan suç dizisinin başrollerinde Boiling Point'tan Stephen Graham, Top Boy yıldızı Ashley Walters ve birçok kişinin The Responder dizisinden tanıyabileceği Christine Temarco yer alıyor. Dizinin asıl konuşulan ismi ise Owen Cooper oldu. Özellikle Owen Cooper ve Stephen Graham’ın performansları, eleştirmenlerden büyük övgü aldı.



Dizi, 13 yaşındaki Jamie Miller’ın sınıf arkadaşı Katie Leonard’ı öldürmekle suçlanmasının ardından gelişen olayları konu alıyor. Jamie’nin babası Eddie, oğlunun suçsuz olduğuna inanırken, polisler ve toplum olayı çözmeye çalışıyor.



İlk bölüm, Jamie’nin tutuklanmasına odaklanır.



İkinci bölüm, dedektiflerin Jamie’nin okuluna gidip cinayet silahı ve motivasyonuyla ilgili cevaplar aradığı bölümdür.



Üçüncü bölüm, Jamie ile bir çocuk psikoloğunun, onun ruh sağlığı hakkında bir duruşma öncesi rapor yazma görevini üstlendiği bir seansı konu alır.



Son bölüm ise Jamie’nin ailesine odaklanır, zira Jamie’nin eylemlerinin duygusal çalkantısı, tutuklanmasından aylar sonra ailesini yavaşça çözüyor.

ADOLESCENCE DİZİSİ GERÇEK Mİ?

Hem Thorne hem de Graham, dizinin belirli bir gerçek suçun yeniden anlatımı olmadığı konusunda net olmuşlardır. Ancak Graham, Adolescence’ın Birleşik Krallık’taki gerçek bıçak saldırılarındaki endişe verici artıştan ilham aldığını belirtmiştir.



Office for National Statistics (People aracılığıyla), İngiltere ve Galler’deki bıçaklı saldırıların son on yılda iki katına çıktığını bildirmiştir. Adalet Bakanlığı, 2023 Mart ayında, bir yıl içinde 18.000'den fazla bıçakla ilgili suç işleyen kişilerin mahkemeye sevk edildiğini veya uyarıldığını açıklamıştır. Bu saldırılardaki suçluların %17.3'ü, 10 ila 17 yaşları arasındaki gençlerdi.



Graham, Tudum'a şunları söyledi: "Bir hedefimiz de şu soruyu sormaktı: Bugünlerde genç erkeklerimize neler oluyor ve akranlarından, internetten ve sosyal medyadan aldıkları baskılar neler? Ve bu baskılar, tüm bu şeylerden kaynaklanan zorluklar, buradaki çocuklar için ne kadar zor ise, dünyadaki tüm çocuklar için de o kadar zor."