Netflix'i 11 milyon dolar dolandırdı, Ferrari ve Rolls-Royce aldı

2013 yapımı 47 Ronin filminin yönetmeni Carl Rinsch, Netflix 'i milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.

New York'taki savcılar, 48 yaşındaki yönetmenin, 2020 yılında Netflix'ten "White Horse" adlı bilim kurgu dizisinin yapımı için aldığı 11 milyon doları proje yerine kişisel yatırımları ve lüks harcamaları için kullandığını açıkladı.

Mahkeme ayrıca sağlanan 11 milyon dolara el konulmasına hükmetti.

KRİPTO PARA VE LÜKS OTOMOBİLLERE YATIRIM YAPTI

Bölge mahkemesi, Rinsch'in dizinin yapımında kullanması gereken parayı yüksek riskli hisse senedi opsiyonlarına ve kripto para yatırımlarına yönlendirdiğini belirtti.

Savcılığa göre yönetmen bununla da yetinmeyerek milyonlarca doları lüks yaşamı için harcadı.

İddianamede Rinsch'in satın aldığı ürünler arasında lüks kıyafetler, pahalı mobilyalar, kırmızı bir Ferrari ve beş adet Rolls-Royce bulunduğu ifade edildi.

SAVUNMA: KARİYER BASKISI VE BOŞANMA SÜRECİ ETKİLEDİ

Rinsch'in avukatları ise mahkemeden daha hafif bir ceza talep etti.

Savunmada, yönetmenin söz konusu dönemde kariyerindeki yoğun baskı ve "son derece çekişmeli bir boşanma süreci" nedeniyle hatalı kararlar aldığı öne sürüldü.

İddianameye göre Rinsch'in platformla uzun süredir "White Horse" adıyla geliştirilen, daha sonra adı "Conquest" olarak değiştirilen dizi nedeniyle hukuki anlaşmazlık yaşadığı biliniyordu.

KEANU REEVES'TEN MAHKEMEYE MEKTUP

Carl Rinsch, uzun metrajlı yönetmenlik kariyerine Keanu Reeves'in başrolünde oynadığı 47 Ronin filmiyle adım atmıştı.

Mahkemenin ceza kararından önce Reeves, hakime gönderdiği mektupta eski yönetmeni için "merhamet ve hoşgörü" talebinde bulundu.

Ünlü oyuncu mektubunda Rinsch'i "olağanüstü yetenekli bir sanatçı" olarak nitelendirirken, aynı zamanda "kendi kendini sabote etme eğiliminde biri" olduğunu söyledi.