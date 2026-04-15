New Jersey'de yük treni raydan çıktı. Kimyasal sızıntı alarmı
15.04.2026 04:21
Anadolu Ajansı
ABD'de raydan çıkan yük treninden kimyasal madde sızıntısı oldu.
AA
ABD'nin New Jersey eyaletinde yük treni raydan çıktı. Vagonlardan birinden sızan kimyasal madde nedeniyle ekipler sevk edildi.
ABD'nin New Jersey eyaletindeki North Bergen'de meydana gelen tren kazasında, bir yük treninin 13 vagonu raydan çıktı.
Tonnelle Bulvarı yakınlarında gerçekleşen olayda, vagonlardan en az birinden kimyasal madde sızması üzerine bölgeye tehlikeli madde (Hazmat) ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle Route 3 otoyolu ve çevre yollar trafiğe kapatılırken, yetkililer sızıntıyı kontrol altına almak için çalışma başlattı.