New York Başpikoposluğu'ndan, rahip tacizi mağdurlarına 800 milyon dolar tazminat

Amerikan Katolik Kilisesi'nin 2000'lerin başından bu yana cinsel istismar skandallarıyla çalkalandığı bir dönemde New York Başpiskoposluğu tarafından açıklanan tazminat anlaşması, davacıları temsil eden avukatlarla yıllardır süren müzakerelerin de nihayete erdiğini gösteriyor.



BİN 300 MAĞDURA KİŞİ BAŞI EN AZ 250 BİN DOLAR ÖDENECEK



New York Times gazetesinin haberine göre, yaklaşık bin 300 mağdurun, kişi başı en az 250 bin dolar alacağı bu anlaşmanın, kasım ayının ilk günlerinde imzalanarak resmiyete kavuşması bekleniyor. Davalıların alacağı tazminatın, şikayetlerin ve tacizin kapsamına göre daha yüksek rakamlara çıkabileceği de ifade ediliyor.

New York Başpiskoposu Ronald Hicks, rahiplerine gönderdiği e-postada, "Tanrı'nın izniyle, tüm mağdurların yaralarını bir nebze olsun iyileştirecek ve uzlaşma sağlayacak bir eşikteyiz." ifadelerini kullandı.

New York Başpiskoposluğu; Manhattan, Staten Island, Bronx ve kentin kuzeyindeki birkaç bölgeyi kapsıyor.



KENDİNDEN ÖNCEKİ KARDİNAL, 300 MİLYON DOLARLIK FON OLUŞTURMUŞTU

Ronald Hicks, Papa 14. Leo tarafından geçen yıl Kardinal Timothy Dolan'ın yerine piskopos olarak atanmıştı. Dolan, görevinden ayrılmadan önce cinsel taciz mağdurlarına tazminat olarak verilmek üzere 300 milyon dolarlık bir fon kurulduğunu açıklamıştı.



SKANDALLAR 2000'Lİ YILLARIN BAŞINDA ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLAMIŞTI



Araştırmacı gazeteciler tarafından 2000'li yıllarda yapılan haberlerde, ABD'deki Katolik rahiplerin onlarca yıl boyunca binlerce çocuğa karşı cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkmış; kilise yönetiminin ise bu olayları resmi makamlara bildirmek yerine genellikle örtbas ettiği ya da sadece rahiplerin görev yerlerini değiştirdiği belirlenmişti.



ABD GENELİNDE KİLİSELER YÜZ MİLYONLARCA DOLAR TAZMİNAT ÖDEDİ



ABD genelinde birçok piskoposluk benzer vakalar için yüz milyonlarca dolarlık tazminat ödemiş ve mağdurlar mahkemeye gitmeden uzlaşma sağlayacak programlar oluşturulmuştu.

Bu kapsamda, San Francisco Başpiskoposluğu da geçen haziran ayında, kendilerine bağlı din adamlarının cinsel tacizine uğrayan 530 kişinin açtığı davalar karşısında, 395 milyon dolarlık ödeme yapma konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.