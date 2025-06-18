New York belediye başkan adayı yaka paça gözaltına alındı

ABD'nin New York kentinde şehir denetçisi ve Belediye Başkan adayı Brad Lander, göçmenlik mahkemesi önünde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alındı.

Lander, göçmenlik mahkemesini ziyareti sırasında bir göçmen sanığı mahkemeden çıkarırken maskeli Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerinin müdahalesiyle karşılaştı.

“ABD vatandaşlarını gözaltına alma yetkiniz yok” diyerek ve sanık için yargı emri talep ederek tepki gösteren Brad Lander, gözaltına alındı.



SERBEST BIRAKILDI

NBC News'un haberine göre, saatler sonra serbest bırakılan Lander, binanın dışında New York Valisi Kathy Hochul ile basına açıklamalarda bulundu.

"Kolluk görevlilerine saldırmak ve federal bir memurun görevini engellemek" suçlamalarıyla gözaltına alınan Lander, hakkındaki bu iddiaları reddettiğini belirtti.

Lander, "(ABD Başkanı) Donald Trump'ın hukukun üstünlüğünü yok etmesine, insanları adil yargılanma hakkından mahrum bırakmasına ve ülkemizi uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir ülke haline getirmesine izin vermeyeceğiz." dedi.



Gözaltına alınan göçmenler hakkındaki endişelerini de dile getiren Lander, "anayasal demokrasinin yıkımına sessiz kalmayacaklarını" vurguladı.