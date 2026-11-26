New York Belediye Başkanı Mamdani kira davasını kazandı
26.11.2026 09:25
Son Güncelleme: 26.11.2026 09:34
Manhattan Yüksek Mahkemesi Yargıcı Brendan Lantry, bir grup ev sahibinin kira artışlarının durdurulmasına karşı açtığı davayı reddetti.
New York'ta Manhattan Yüksek Mahkemesi, New York'ta yaklaşık 1 milyon kira daireyi kapsayan kira dondurma kararını onadı.
New York'ta Manhattan Yüksek Mahkemesi Yargıcı Brendan Lantry, Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin yaklaşık 1 milyon daireyi kapsayan kira dondurma kararını onadı ve ev sahiplerinin açtığı davayı reddetti.
The Guardian gazetesinin haberine göre Yargıç Lantry kararında, mahkemenin konut piyasasına olası olumsuz etkileri değil, düzenlemenin makul bir dayanağının bulunup bulunmadığını incelediğini belirtti.
Karar metninde, davacı ev sahiplerinin uygulamanın keyfi veya mantıksız olduğunu kanıtlayamadığı ve bu nedenle kira dondurma kararının geçerli sayılması gerektiği kaydedildi.
"BARINMA LÜKS DEĞİL"
Karar, seçim kampanyasını uygun fiyatlı konut ve kira dondurma vaadi üzerine kuran New York Belediye Başkanı Mamdani açısından siyasi bir kazanım oldu.
Mamdani, New York Times gazetesine yaptığı yazılı açıklamada mahkeme kararını değerlendirdi.
Kararın kiracılar ve uygun fiyatlı konut ilkesi adına bir zafer olduğunu savunan Mamdani, "Çalışan New Yorklular geçinebilecekleri bir kenti hak ediyor. Çünkü barınma bir lüks değil, temel bir ihtiyaçtır." ifadelerini kullandı.
Yargıç Lantry ise düzenlemeyi onaylamasına karşın Mamdani'nin seçim dönemindeki vaatlerini eleştirdi.
Belediye başkanlarının kira sabitlemeli dairelerin kiralarını tek taraflı artırma veya dondurma yetkisinin bulunmadığını hatırlatan Lantry, bu yetkinin yalnızca Kira Yönergeleri Kuruluna ait olduğunu vurguladı.
New York Küçük Mülk Sahipleri Yönetim Kurulu Başkanı Ann Korchak kararın küçük mülk sahiplerini uçurumun kenarına iteceğini savundu.
EV SAHİPLERİ VE KİRACILAR KARŞI KARŞIYA GELDİ
Kentteki Kira Yönergeleri Kurulunun haziran ayında onayladığı ve 1 Ekim itibarıyla başlayan bir ve iki yıllık kira sözleşmelerini kapsayan karar, mülk sahiplerinin tepkisini çekmişti.
Eski Belediye Başkanı Eric Adams döneminin birinci belediye başkan yardımcısı olan ve davacı ev sahiplerini temsil eden avukat Randy Mastro, kurulun artan maliyet verilerini görmezden geldiğini ve sahte bir süreç yürüttüğünü öne sürdü.
The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Mastro, mahkeme kararının ardından yaptığı yazılı açıklamada hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek karara itiraz edip etmeyeceklerini değerlendirdiklerini bildirdi.
New York Küçük Mülk Sahipleri Yönetim Kurulu Başkanı Ann Korchak ise kararın küçük mülk sahiplerini uçurumun kenarına iteceğini savundu.
Korchak, sigorta, vergi ve bakım giderleri artarken kiraların dondurulmasının bina sahiplerini işletme kaynaklarından mahrum bıraktığını ileri sürdü.
Kiracıları savunan Hukuki Yardım Derneği avukatlarından Ellen Davidson ise mahkemenin kurul kararlarını bozma yetkisinin yasalarla sınırlandırıldığını belirterek karardan memnuniyet duyduklarını açıkladı.
Dava sürecinde avukat Mastro, Belediye Başkanı Mamdani ve belediye yetkililerinin kurul üyeleriyle yaptığı yazışmaların incelenmesini talep etmişti.
KURUL ÜYELERİYLE YAPILAN YAZIŞMALAR DAVA DOSYASINA GİRDİ
Dava sürecinde avukat Mastro, Belediye Başkanı Mamdani ve belediye yetkililerinin kurul üyeleriyle yaptığı yazışmaların incelenmesini talep etmişti.
Mahkemenin emriyle teslim edilen elektronik posta ve mesajlarda, belediye yetkililerinin yeni atanan üyelere bildirimde bulunduğu ve toplantı tarihlerini koordine ettiği görüldü.
Ayrıca yazışmalarda kurulun daha önce dikkate almadığı yeni bir "gerçek yaşam maliyeti" raporuna ilişkin sunum planlandığı bilgisi yer aldı.
Mastro bu yazışmaları şaşırtıcı olarak nitelerken, belediyenin baş hukuk müşaviri Steven Banks iletişimlerde usulsüz bir durum olmadığını savundu.
Belediye Başkanı Mamdani de 1 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında avukat Mastro'yu hedef aldı.
Mamdani, eski Kira Yönergeleri Kurulu Başkanı Doug Apple'ın açıklamalarına dayanarak, Mastro'nun 2025 yılında görevdeyken kurulun düşük oranlı zam yapması için müdahalede bulunduğunu hatırlattı.
Mastro ise Apple ile görüştüğünü doğrulayarak kendisinin ve dönemin Belediye Başkanı Adams'ın yüzde 3'lük kira artış kararına katılmadıklarını ilettiğini söyledi.