New York 'ta Manhattan Yüksek Mahkemesi Yargıcı Brendan Lantry, Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin yaklaşık 1 milyon daireyi kapsayan kira dondurma kararını onadı ve ev sahiplerinin açtığı davayı reddetti.

The Guardian gazetesinin haberine göre Yargıç Lantry kararında, mahkemenin konut piyasasına olası olumsuz etkileri değil, düzenlemenin makul bir dayanağının bulunup bulunmadığını incelediğini belirtti.

Karar metninde, davacı ev sahiplerinin uygulamanın keyfi veya mantıksız olduğunu kanıtlayamadığı ve bu nedenle kira dondurma kararının geçerli sayılması gerektiği kaydedildi.

"BARINMA LÜKS DEĞİL"

Karar, seçim kampanyasını uygun fiyatlı konut ve kira dondurma vaadi üzerine kuran New York Belediye Başkanı Mamdani açısından siyasi bir kazanım oldu.

Mamdani, New York Times gazetesine yaptığı yazılı açıklamada mahkeme kararını değerlendirdi.

Kararın kiracılar ve uygun fiyatlı konut ilkesi adına bir zafer olduğunu savunan Mamdani, "Çalışan New Yorklular geçinebilecekleri bir kenti hak ediyor. Çünkü barınma bir lüks değil, temel bir ihtiyaçtır." ifadelerini kullandı.

Yargıç Lantry ise düzenlemeyi onaylamasına karşın Mamdani'nin seçim dönemindeki vaatlerini eleştirdi.

Belediye başkanlarının kira sabitlemeli dairelerin kiralarını tek taraflı artırma veya dondurma yetkisinin bulunmadığını hatırlatan Lantry, bu yetkinin yalnızca Kira Yönergeleri Kuruluna ait olduğunu vurguladı.