New York borsası düşüşle açıldı

Borsa günü düşüşle tamamladı Haberi Görüntüle

Açılışta Dow Jones endeksi, yatay bir seyir izleyerek 33.952,93 puan oldu.



S&P 500 endeksi yüzde 0,17 azalışla 4.053,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 azalarak 11.470,47 puana indi.



ABD'de bugün açıklanan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları geçen yıl aralıkta yüzde 0,2 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aynı dönemde yıllık bazda yüzde 4,7'den 4,4'e geriledi.



Analistler, yüksek enflasyon karşısında artan faiz oranlarının tüketicilerin davranışlarını etkilemeye başladığını, geçen yılın son ayında kişisel tüketim harcamalarının beklenenden fazla azalmasının ekonominin 2022 sonunda yavaşladığını gösterdiğini belirtti.



Enflasyon göstergesindeki yavaşlamaya da dikkati çeken analistler, söz konusu verinin Fed'in gelecek hafta faiz artırım hızını yavaşlatabileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini kaydetti.



Öte yandan bilanço sezonu da yoğun şekilde devam ederken, ABD'li çip üreticisi Intel'in finansal sonuçları piyasa beklentilerini karşılayamadı ve şirketin satışlarında önemli ölçüde düşüş yaşandığını gösterdi. Intel'in hisseleri, hayal kırıklığına neden olan bilançosu sonrası yüzde 10'nun üzerinde değer kaybetti.