New York borsası rekor düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.



Kapanışta, Dow Jones endeksi 2000 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 7,53 azalışla 23.916,61 puana geriledi. Söz konusu düşüşle endeks, 2008 küresel finans krizinden sonraki en büyük kaybını yaşadı.



S&P 500 endeksi yüzde 7,39 kayıpla 2.752,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 7,29 düşüşle 7.950,68 puana indi.



New York borsası, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkisine yönelik endişelerin artması ve petroldeki sert düşüşün etkisiyle haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başlamış ve açılışın ardından S&P 500 endeksinin yüzde 7 düşmesiyle devre kesici uygulamasıyla işlemler 15 dakika süreyle durdurulmuştu.



Borsadaki sert düşüşün ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Suudi Arabistan ve Rusya, petrol akışı ve fiyatları üzerine tartışıyor. Bu ve yalan haberler, borsadaki düşüşün nedenidi." değerlendirmesinde bulunmuştu.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve yetkililerden gelen açıklamaların herhangi bir anlaşmaya ilişkin beklentileri azaltması sonrası Brent petrolün varil fiyatı, yaklaşık yüzde 25 azalarak 31 dolara gerilemişti. Petrol fiyatlarında bu düşüş, ocak 1991’de Birinci Körfez Savaşı'nın başlangıcında yaşanan düşüşten sonraki en büyük düşüş olarak kayıtlara geçmişti.



Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, para piyasası baskılarının riskini azaltmak amacıyla gecelik ve vadeli repo işlemlerinin miktarını artırdığını açıkladı. Gecelik işlemlerde piyasaya sunulacak nakit miktarı 100 milyar dolardan 150 milyar dolara yükseltilirken, iki hafta vadeli 10-12 Mart'taki repo işlemlerindeki limit de 20 milyar dolardan 45 milyar dolara çıkarıldı.



ABD'nin 10 yıl vadeli tahvil faizi tarihinde ilk kez yüzde 0,4'ün altına, 30 yıl vadeli tahvil faizi ise yüzde 1'in altına geriledi.



ABD'nin en büyük yatırım bankası ve finansal hizmet kuruluşlarından Goldman Sachs ekonomistleri ise hazırladıkları bir müşteri notunda, Fed'in bu ay gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık bir faiz indirimine daha gidilebileceğini belirtti.



ABD basınında yer alan haberlere göre, borsada yaşanan sert düşüşlerin ardından üst düzey Wall Street yöneticilerinin çarşamba günü Beyaz Saray'da Covid-19 salgınına ilişkin yapılacak toplantıya davet edildiği, toplantıya Başkan Trump'ın da katılmasının beklendiği ifade edildi.

PETROL FİYATI BUNDAN SONRA NE OLUR?