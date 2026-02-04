New York buz tuttu, NASA uzaydan görüntüledi

NEHİR BUZLARLA KAPLANMIŞ

NASA, görüntüdeki buzların büyük kısmının, gelgit akıntılarının daha zayıf ve tuzluluğun daha düşük olduğu nehrin yukarı kesimlerinden sürüklenmiş olabileceğini belirtti. Ajansa göre bu koşullar, nehir ağzına yakın, daha hızlı akan ve tuzlu sulara kıyasla suyun daha erken ve daha yüksek sıcaklıklarda donmasına yol açıyor.

Uzmanlar, Manhattan çevresinde Hudson Nehri’nin tamamen donmasının pek olası olmadığını vurgularken, bunun en son 1888 yılında yaşandığı hatırlatıldı.

DÜNYA'YI GÖRÜNTÜLEYEN UYDU

2013’te fırlatılan Landsat 8, Dünya’nın yüksek çözünürlüklü görüntülerini kaydetmek için kullanılıyor. Uydu, 28 Ocak günü öğle saatleri civarında New York’un tam üzerinden geçerek donmuş kenti görüntüledi. Sahte renklerle oluşturulan fotoğrafta buzlar açık mavi, bitki örtüsü ise kırmızı tonlarda yer aldı.

Hudson Nehri’nin geniş kesimlerinin buzla kaplanması nedeniyle şehirdeki feribot seferleri birkaç günlüğüne askıya alındı. NASA, donmuş nehirlerin yalnızca ulaşımı değil, aynı zamanda sel riskini, altyapı hasarını ve su kalitesi ile hidrolojik süreçleri de etkileyebileceğine dikkat çekti.

KIŞ MEVSİMİNİN DİĞER İZLERİ DE GÖRÜNTÜLENDİ

Uydu fotoğrafı, nehir buzlarının yanı sıra kışın diğer izlerini de ortaya koydu. Kenti kaplayan taze kar tabakası ve kış ortasında güneşin alçak açıyla yükselmesi nedeniyle Midtown ve Lower Manhattan’daki gökdelenlerin uzun gölgeler oluşturduğu görüldü.

Meteoroloji uzmanlarına göre New York’ta mevsim normallerinin altındaki sıcaklıkların bir süre daha devam etmesi ve hafta sonuna doğru Arktik soğukların yeniden kente dönmesi bekleniyor.