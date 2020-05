New York, Covid-19 sonrası 4 aşamada normale dönecek

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York'ta Covid-19 vakalarındaki düşüşün devam ettiğini, son 24 saatte ise eyalette 226 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.



New York'ta Covid-19 kısıtlamalarının ne zaman kaldırılacağı ve kapanan iş yerlerinin yeniden ne zaman açılacağı hakkında bilgi veren Cuomo, eyaletin 4 aşamada normale döneceğini bildirdi.



Cuomo, bir bölgenin hayatın normale dönebilmesi için 7 kriteri karşılaması gerektiğini vurgulayarak, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış oranlarında 14 gün boyunca düşüş ve hastaneye kabul edilen hasta sayısının günlük 15'in altında olması gerektiğini anlattı.



Günlük ölümlerde 14 gün boyunca düşüş ve ölü sayısının 5'in altında olması gerektiğini belirten Cuomo, hastaneye yatış oranlarının ise 100 bin kişide yüzde 2'nin altında olması gerektiğini kaydetti.



Cuomo, hastanelerdeki yatak kapasitesi ve yoğun bakım ünitelerindeki yatak kapasitesinin yüzde 30'unun boş olması gerektiğini söyledi.



İlk olarak inşaat sektörü ve üretimin başlayacağı, ikinci aşamada profesyonel hizmetler ve emlak sektörünün açılacağını ifade eden Cuomo, üçüncü aşamada restoran ve otellerin, dördüncü aşamada da sinema ve tiyatro gibi eğlence sektörlerinin açılacağı bilgisini verdi.



''MASKE TAKMAYARAK BİR KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİRSİNİZ''

Maske takmayanları ise ''saygısız'' olmakla eleştiren Cuomo, ''Maske takmayarak bir kişinin ölümüne neden olabilirsiniz.'' dedi.



ABD'de salgının merkezi konumunda olan New York'ta yaklaşık 19 bin kişi Covid-19 yüzünden hayatını kaybederken, vaka sayısı da 313 bini geçti.



Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD genelinde 1 milyon 200 binden fazla kişi virüsten etkilenirken, 69 bin 51 kişi öldü.