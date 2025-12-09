New York Katolik Kilisesi cinsel istismar davasında tazminat ödeyecek

New York Roma Katolik Kilisesi ve 1300'den fazla davacı, dün cinsel istismar iddialarını çözüme kavuşturmak üzere arabuluculuk sürecini başlattıklarını duyurdu.

ABD genelinde Katolik Kilisesi'ne karşı açılan bu tür davalar, bugüne kadar milyarlarca dolarlık tazminat ödemeleriyle sonuçlandı.

İddiaları 1952 ile 2020 yılları arasına dayanan 1311 davacıdan yaklaşık 300'ünü temsil eden avukat Jeff Anderson, New York Başpiskoposluğu aleyhindeki hukuk davalarının gelecek yıl görülmeye başlanacağını hatırlattı.

Başpiskoposluğun, duruşmalar başlamadan önce önümüzdeki iki ay boyunca anlaşmaları müzakere etmeyi kabul ettiğini belirten Anderson, uzlaşma şartlarına değindi.

Reuters'ın aktardığına göre Anderson, olası anlaşmaların, yapılan yanlışların tam olarak ifşa edilmesini ve gelecekteki istismarları önlemeye yönelik tedbirleri de içermesi gerektiğini vurguladı ve "Hesaplaşma vakti geldi ve bu çoktan yapılmalıydı" dedi.

TAZMİNAT FONU İÇİN İŞÇİLER KOVULMAYA BAŞLADI

Müzakerelerin duyurulmasıyla birlikte New York Başpiskoposluğu, geçmişindeki "karanlığı" kabul ettiğini açıkladı.

Kurum, mağdurlara "mümkün olan en yüksek mali tazminatı" sağlayacak kapsamlı bir uzlaşmaya varmayı umduğunu bildirdi.

Başpiskoposluk, mağdurlar için 300 milyon dolarlık bir fon oluşturma hedefiyle işten çıkarmayalara gittiğini, maliyetleri kıstığını ve gayrimenkul varlıklarını satışa çıkardığını duyurdu.

Kardinal Timothy Dolan, yayımladığı açık mektupta kilisenin sorumluluğunu yineledi.

USA Today'in haberine göre Dolan, "Defalarca kabul ettiğimiz gibi, reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar, uzun zaman önce Kilisemize utanç getirdi. Gençlerimizin güvenliğini sağlayamayarak kendilerine duyulan güvene ihanet edenlerin başarısızlığı için bir kez daha af diliyorum" ifadelerini kullandı.

New York Başpiskoposluğu’nun hedeflediği 300 milyon dolarlık ödeme, bir ABD başpiskoposluğu tarafından yapılan en büyük ödemelerden biri olarak kayıtlara geçebilir.

Fakat avukat Anderson, toplam ödemenin, Los Angeles Başpiskoposluğu'nun 2024 yılında benzer sayıdaki davacıya ödediği 880 milyon dolarlık rekoru geçebileceğini öne sürdü.

Los Angeles'taki bu uzlaşma sürecini yöneten emekli Yargıç Daniel Buckley, New York davasında da arabuluculuk görevini üstlenecek.

SİGORTA DEVİ ÖDEME YAPMAYI REDDEDİYOR

Kilise yönetimi, mağdurları tazmin etme çabalarının Chubb Sigorta Şirketleri ile devam eden yasal mücadele nedeniyle "karmaşıklaştığını" savundu.

Başpiskoposluk, sigorta şirketinin 2000 yılından önce on yıllar boyunca yürürlükte olan poliçeler kapsamında cinsel suistimal taleplerini ödemeyi reddettiğini belirtti.

Chubb ise buna karşılık, başpiskoposluğu çocuk cinsel istismarını on yıllarca hoş görmekle ve örtbas etmekle suçladı.

Şirket, başpiskoposluğun "ne bildiğini ve ne zaman bildiğini" paylaşmayı reddettiğini öne sürerek daha fazla şeffaflık çağrısında bulundu.

Chubb tarafından yapılan açıklamada, "Başpiskoposluğun satın aldığı sigorta kazaları kapsar; bir istismar modelinin yıllarca sürmesine bilerek izin verilmesi durumunda tazminat sağlamaz" denildi.

Şirket açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Sigortanın bu tür davranışları kapsamamasının bir nedeni var; zira bu durum, riski azaltmak ve çocukları istismardan korumak için gerekli adımları atanları değil, suç teşkil eden davranışları kolaylaştıranları ödüllendirmek anlamına gelir."

YASAL DÜZENLEMELER ESKİ DOSYALARIN ÖNÜNÜ AÇTI

Cinsel istismar mağdurlarına vekalet eden Herman Law hukuk bürosuna göre, kiliseye tazminat talep eden yüzlerce dava açıldı.

New York Başsavcılığı, 2018 yılında Katolik piskoposluklarındaki rahipler tarafından gerçekleştirilen çocuk cinsel istismarlarına yönelik bir soruşturma başlatmıştı.

Bunun ardından New York Başpiskoposluğu, 2019 yılında "reşit olmayanları cinsel olarak istismar etmekle inandırıcı bir şekilde suçlanan" 120 rahibin listesini yayımladı.

Jeff Anderson & Associates hukuk bürosu ise 2019 ile 2021 yılları arasında New York eyaletinde Katolik Kilisesi'ni ilgilendiren 3300'den fazla çocuk cinsel istismarı davası açıldığını bildirdi.

Firmaya göre bu davalar; kardinaller, piskoposlar, rahipler, dini tarikat üyeleri ve sivil personel dahil olmak üzere 1700'den fazla kişi tarafından on yıllar öncesine dayanan istismarları konu alıyor.

Firma, web sitesinde yaptığı açıklamada hukuki bir uyarıda bulunarak, "Bu fail olduğu iddia edilenlerin birçoğu hakkında davalar açılmış olsa da, iddiaların büyük çoğunluğu uzlaşmayla sonuçlanmış veya bir hukuk ya da ceza mahkemesinde tam olarak değerlendirilmemiştir. Dolayısıyla iddialar sadece iddia olarak değerlendirilmeli, mahkemede kanıtlanmış veya doğrulanmış sayılmamalıdır" ifadesini kullandı.

New York Başpiskoposluğu'nun verilerine göre kurum, New York şehrinin üç ilçesi ve yedi vilayetteki yaklaşık 300 kilise aracılığıyla 2,5 milyon kişiye hizmet veriyor.

MİLYAR DOLARLIK TAZMİNATLAR İFLASLARI BERABERİNDE GETİRDİ

Ülke genelindeki kiliseler ve piskoposluklar, yıllardır cinsel istismar davalarında milyonlarca dolarlık uzlaşmalara imza atıyor.

Bazı kurumlar, bu davaları yönetmek ve tazminatları ödeyebilmek için iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.

Reuters'ın verilerine göre, New York ve diğer eyaletlerin 2020 yılında mağdurların on yıllar öncesine dayanan suçlar için dava açmasına geçici olarak izin veren yasaları kabul etmesi, son yıllarda yirmiden fazla Katolik piskoposluğunu iflas koruması istemeye itti.

Öte yandan Kardinal Dolan, dün erken saatlerde yaptığı açıklamada, New York Scarsdale'deki Immaculate Heart of Mary Kilisesi cemaatinin, kilisenin iflas başvurusunda bulunduğunu öğrendiğini söyledi.

Dolan, eski bir sivil çalışanın istismar iddiaları nedeniyle bu kilisenin Çocuk Mağdurları Yasası davalarında "en sık adı geçen sanıklardan biri" olduğunu belirtti.

New Orleans'ta yaşanan benzer bir süreç de New York'taki gelişmeyle aynı gün sonuçlandı.

Federal yargıç, yüzlerce din adamı kaynaklı cinsel istismar mağduru ile New Orleans Başpiskoposluğu arasındaki 230 milyon dolarlık anlaşmayı onayladı.

2020 yılında iflas başvurusunda bulunan New Orleans Başpiskoposluğu'nun bu anlaşması, ülkedeki en uzun süreli Katolik iflas davalarından birini çözüme kavuşturdu.

Geçen yılın ekim ayında ise Los Angeles Başpiskoposluğu, çocukken din adamları tarafından istismar edildiğini söyleyen 1353 kişiye 880 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Bu rakam, bir ABD piskoposluğunu içeren en büyük tazminat anlaşması olarak tarihe geçti.

SİSTEMATİK ÖRTBAS

Roma Katolik Kilisesi, on yıllardır rahipler, piskoposlar ve diğer din adamları tarafından gerçekleştirilen cinsel istismarı örtbas etmekle suçlanıyor.

Davalar ve kilise belgeleri, kurumun mağdurları korumakta başarısız olduğunu gösteren bir örtbas ve eylemsizlik modelini ortaya koydu.

ABD Katolik Piskoposlar Konferansı verilerine göre, 4 binden fazla rahip hakkında yaklaşık 11 bin cinsel istismar iddiası gündeme getirildi.

Davalarda öne çıkan iddialar arasında, istismarcı olduğu bilinen kişilerin görevden alınmak yerine yeni kiliselere tayin edilerek daha fazla çocuğun riske atıldığı yer alıyor.

Mağdurların ve ailelerin, kurumun itibarını korumak amacıyla kilise liderleri tarafından gözdağı, gizlilik anlaşmaları ve baskı yoluyla susturulduğu belirtiliyor.

Ayrıca istismar iddialarının kolluk kuvvetlerine bildirilmediği ve sistematik örtbas yöntemleriyle gizlendiği ifade ediliyor.

Bazı iddialar 1940'lara kadar uzansa da, skandal ancak 60 yıl sonra Boston Globe gazetesinin araştırması ile geniş çapta dikkat çekti.

O tarihten bu yana Roma Katolik Kilisesi, istismar anlaşmaları ve yasal masraflar kapsamında 5 milyar dolardan fazla ödeme yaptı.