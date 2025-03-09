New York ormanlarında yangın alarmı: Acil durum ilan edildi
ABD'de New York Valisi Kathy Hochul, eyaletin Long Island bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan etti. Yangın söndürme çalışmaları itfaiye ekipleri ve hava araçlarıyla devam ediyor.
ABD'nin New York eyaletinde yetkililer, Long Island' bölgesinde orman yangınlarının başladığını ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini açıkladı.
CNN'in haberine göre, Vali Kathy Hochul yaptığı açıklamada, yangınla mücadele çalışmalarını federal fonlarla değil eyalet fonlarıyla yürüttüklerini ifade etti.
ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Hochul, yangınlarla mücadelede kaynaklara ulaşmanın hızlandırılması için "acil durum" ilan ettiğini duyurdu.
Yangın söndürme çalışmalarında itfaiye ekiplerinin yanı sıra hava araçlarının da yer aldığını kaydeden Hochul, bölge sakinlerine acil durum uyarılarını takip etmeleri ve gerekirse tahliyeye hazır olmaları çağrısında bulundu.
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