New York polisi toplu mezarları çeken drone’lara el koydu

ntv.com.tr 21.04.2020 - 09:36
Amerika Birleşik Devletleri’nde corona virüs salgınından en çok etkilenen bölge olan New York’taki toplu mezarlar bir kez daha drone’lar ile havadan görüntülendi.
ABD'nin New York kentine yakın Hart Island 19'uncu yüzyıldan beri sahipsiz cenazelerin gömüldüğü yer olarak biliniyor.
Business Insider’da yer alan habere göre bu bölgede çekim yapan en az iki fotoğrafçının drone’larına New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından el konuldu.
NYPD’den konu ile ilgili yapılan açıklamada drone’lara gerekli izinleri bulunmadığı gerekçesi ile emniyet güçleri tarafından el konulduğu bilgisinin altı çizildi.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Preparing for burials of what appear to be more COVID-19 victims this morning on Hart Island, New York City. For over 150 years this island with no public access has been used to bury over a million souls who’s bodies were not claimed for private burial. With the morgues of NYC strained, the pace of burials on Hart Island has increased dramatically. I was cited by NYPD while taking this photo, and my drone was confiscated as evidence, for a court date tentatively scheduled for mid-August. #keepthememorycard
Geçtiğimiz haftalarda AP tarafınan yayınlanan görüntülerde corona virüsü nedeniyle yaşamını yitiren sahipsiz cenazeler için Hart Island'da cezaevinden getirilen mahkumlar tarafından toplu mezar kazıldığı görülmüştü.
New York'ta corona virüs salgından ölümlerin her geçen gün artması nedeniyle haftanın 5 günü onlarca cenazenin adaya getirilerek defin edildiği belirtiliyor.