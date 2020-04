New York polisi toplu mezarları çeken drone’lara el koydu

Amerika Birleşik Devletleri’nde corona virüs salgınından en çok etkilenen bölge olan New York’taki toplu mezarlar bir kez daha drone’lar ile havadan görüntülendi.



ABD'nin New York kentine yakın Hart Island 19'uncu yüzyıldan beri sahipsiz cenazelerin gömüldüğü yer olarak biliniyor.



Business Insider’da yer alan habere göre bu bölgede çekim yapan en az iki fotoğrafçının drone’larına New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından el konuldu.



NYPD’den konu ile ilgili yapılan açıklamada drone’lara gerekli izinleri bulunmadığı gerekçesi ile emniyet güçleri tarafından el konulduğu bilgisinin altı çizildi.



Geçtiğimiz haftalarda AP tarafınan yayınlanan görüntülerde corona virüsü nedeniyle yaşamını yitiren sahipsiz cenazeler için Hart Island'da cezaevinden getirilen mahkumlar tarafından toplu mezar kazıldığı görülmüştü.



New York'ta corona virüs salgından ölümlerin her geçen gün artması nedeniyle haftanın 5 günü onlarca cenazenin adaya getirilerek defin edildiği belirtiliyor.