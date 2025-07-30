New York saldırganı silahını parça parça kendisi toplamış
New York’taki gökdelen saldırısında kullanılan AR-15 tüfeğinin en kritik parçasının, saldırgan Shane Tamura’nın patronu tarafından temin edildiği ortaya çıktı. Tüfek, internetten toplanan parçalarla birleştirildi.
New York’un Manhattan bölgesindeki bir gökdelende dört kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırıya dair çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı.
Saldırıda kullanılan AR-15 model saldırı tüfeğinin en kritik parçası olan alt gövdenin, saldırgan Shane Tamura’nın patronu tarafından temin edildiği öne sürüldü.
SİLAHIN EN ÖNEMLİ PARÇASI
Las Vegas’taki Horseshoe Casino’da çalışan Tamura’nın patronu, yasal olarak “ateşli silah” sayılan ve yalnızca arka plan kontrolüyle satın alınabilen alt gövdeyi temin etti. Bu parça, tetik sistemi, şarjör haznesi ve tabanca kabzasını barındırıyor.
Yetkililer, “Alt gövdenin bir çalışan arkadaşı tarafından alındığını tespit ettik. Bu kişinin saldırının planlanmasında ya da uygulanmasında herhangi bir rol oynayıp oynamadığı şu an için net değil. Soruşturma bu noktaya odaklanmış durumda. Kimliğini belirlemeye ve sorgulamaya çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.
İNTERNETTEN ALIP BİRLEŞTİRMİŞ
Saldırı tüfeğinin geri kalan parçalarıysa herhangi bir arka plan kontrolüne gerek olmaksızın internetten veya silah mağazalarından temin edilebiliyor. Tüfek ayrıca bir dürbün ve fenerle donatılmıştı. Silahın seri numarası bulunduğu için "hayalet silah" kategorisine girmediği belirtildi.
New York Belediye Başkanı Eric Adams, saldırganın geldiği Las Vegas’a bir dedektif ekibinin gönderildiğini ve soruşturmanın orada da sürdürüleceğini açıkladı.
NEW YORK'TAKİ SİLAHLI SALDIRI
2022 yılında silah ruhsatı aldığı ve intihara meyilli olduğunu yetkililere bildirmesine rağmen ruhsatının iptal edilmediği öğrenilen Tamura, Blackstone ve Amerikan Futbol Ligi’nin (NFL) genel merkezlerine ev sahipliği yapan 44 katlı binaya girerek saat 18.30 sularında etrafa ateş açmıştı.
Saldırıda biri polis bir diğeri de Blackstone yöneticisi olmak üzere dört kişi hayatını kaybetmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- New York
- Silah
- Silahlı Saldırı