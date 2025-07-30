New York saldırganı silahını parça parça kendisi toplamış

New York’un Manhattan bölgesindeki bir gökdelende dört kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırıya dair çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı.

Saldırıda kullanılan AR-15 model saldırı tüfeğinin en kritik parçası olan alt gövdenin, saldırgan Shane Tamura’nın patronu tarafından temin edildiği öne sürüldü.

SİLAHIN EN ÖNEMLİ PARÇASI

Las Vegas’taki Horseshoe Casino’da çalışan Tamura’nın patronu, yasal olarak “ateşli silah” sayılan ve yalnızca arka plan kontrolüyle satın alınabilen alt gövdeyi temin etti. Bu parça, tetik sistemi, şarjör haznesi ve tabanca kabzasını barındırıyor.



Yetkililer, “Alt gövdenin bir çalışan arkadaşı tarafından alındığını tespit ettik. Bu kişinin saldırının planlanmasında ya da uygulanmasında herhangi bir rol oynayıp oynamadığı şu an için net değil. Soruşturma bu noktaya odaklanmış durumda. Kimliğini belirlemeye ve sorgulamaya çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.