Trilyonluk fonun yöneticisi öldürüldü

New York’un Manhattan bölgesindeki Park Avenue'de gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Belediye Başkanı Eric Adams, Shane Tamura isimli saldırganın üzerinde bir not bulunduğunu ve bu notta Amerikan Futbol Ligi (NFL) ile ilgili ifadelerin yer aldığını açıkladı.



Yetkililere göre, saldırgan kendisinde kronik travmatik ensefalopati (CTE) olduğunu düşündüğünü belirtti. CTE, özellikle futbol gibi temas sporlarında sıkça görülen ve beyin hasarına yol açan dejeneratif bir hastalık olarak biliniyor.

AMERİKAN FUTBOL LİGİ'Nİ SORUMLU TUTMUŞ



Saldırganın, yaşadığı bu sağlık sorunundan dolayı Amerikan Futbol Ligi'ni sorumlu tuttuğu anlaşılıyor.



Ayrıca saldırganın, geçmişteki ruh sağlığı sorunlarına rağmen silah ruhsatına sahip olduğu bilgisi de paylaşıldı. Bu durum, ABD'deki silah erişimi ve ruh sağlığı denetimleriyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.



Saldırıda ağır yaralanan bir güvenlik görevlisinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

