New York sokaklarında ceset taşıyorlar

New York, Harlem'de bir cenaze evinin müdürü olan Alisha Narvaez'in elleri ile ceset taşıdığı fotoğraflandı.

Ülkede cenaze evi müdürlükleri defin işlemleri için zorlanırken hiçbir vatandaşını ise geri çevirmemeye çalışıyor.

DONDURUCU KAMYON DENEMİŞLERDİ

Öte yandan ABD daha yakın bir tarihte ABD’nin New York kentinde Covid-19 salgını nedeniyle yoğunluk yaşayan bir cenaze evi, 50 cesedi dondurucusu olmayan kamyonetlerde muhafaza etmeye çalışmıştı. Etrafa kokunun yayılması üzerine mahalleli polise şikayette bulunmuştu.

Corona virüsün merkez üssü haline gelen ABD'de şu ana kadar bir milyonu geçik vaka bulunurken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61 bini geçmiş durumda.