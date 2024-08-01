New York Times: Hamaney, İsrail'e doğrudan saldırı emri verdi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast ile öldürülmesinin ardından bölgede gerilim arttı.



ABD gazetesi New York Times'ın, aralarında iki Devrim Muhafızı'nın da bulunduğu üç İranlı yetkiliye dayandırdığı haberde, İran dini lideri Ali Hamaney'in İsrail'in doğrudan vurulması emri verdiği iddia edildi.

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İSRAİL SORUMLU TUTULUYOR



Hamaney, İran'ın Haniye'nin öldürüldüğünü duyurmasından kısa bir süre sonra çarşamba sabahı İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında emri verdi.



İran ve Hamas, suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu. Gazze Şeridi'nde Hamas ile savaş halinde olan İsrail, İran'ın yeni cumhurbaşkanının yemin töreni için Tahran'da bulunan Haniye'nin öldürüldüğünü ne kabul etti ne de reddetti.



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İRAN NASIL KARŞILIK VERECEK?



İran'ın ne kadar güçlü bir şekilde karşılık vereceği ve bir kez daha saldırısının boyutlarını gerilimi dengelemek için ayarlayıp ayarlamayacağı belirsiz.



İranlı yetkililer, İranlı komutanların Tel Aviv ve Hayfa yakınlarındaki askeri hedeflere yönelik bir drone ve füze saldırısını değerlendirdiklerini ancak sivil hedeflere yönelik saldırılardan kaçınmayı planladıklarını söyledi.



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MÜTTEFİK GÜÇLERLE KOORDİNELİ SALDIRI



Değerlendirilen seçeneklerden birinin, maksimum etki için İran'dan ve Yemen, Suriye ve Irak gibi müttefik güçlerin bulunduğu diğer cephelerden koordineli bir saldırı olduğu aktarıldı.



New York Times'ın haberine göre, tüm devlet meselelerinde son sözü söyleyen ve aynı zamanda Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olan Hamaney, Devrim Muhafızları ve ordu komutanlarına, savaşın genişlemesi ve İsrail veya ABD'nin İran'a saldırması durumunda hem saldırı hem de savunma planları hazırlamaları talimatını verdi.



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DİRENİŞ EKSENİ VE BÖLGESEL GÜÇLER



Hamaney, Haniye'nin ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, İran'ın doğrudan misilleme yapacağının sinyalini verdi ve "intikam almayı görevimiz olarak görüyoruz" dedi.



İran ve desteklediği bölgesel gruplar (Hamas, Lübnan'daki Hizbullah ve Yemen'deki Husiler) "direniş ekseni" adını verdikleri gücü oluşturuyor.



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İRAN'A HAKARET OLARAK GÖRÜLÜYOR



Bu grupların liderleri salı günü Pezeşkiyan'ın yemin töreni için Tahran'daydı. Haniye, törene katılıp Hamaney ile görüştükten sonra yerel saatle sabah 02.00 sıralarında suikaste uğradı.



İranlı yetkililer, Haniye suikastını İsrail'in düşmanlarından birini öldürme fırsatı olarak görmüyor, aynı zamanda İran'da herhangi bir düzeydeki herhangi birinin hedef alınıp öldürülebileceği anlamına gelen, kendi güvenlik aygıtlarına yönelik bir hakaret olarak görüyorlar.