New York Times: Hamaney, İsrail'e doğrudan saldırı emri verdi

İran dini lideri Ali Hamaney'in, İsrail'in doğrudan vurulması için emir verdiği iddia edildi. İran'ın Haniye suikasti sonrası ne kadar güçlü bir şekilde karşılık vereceği belirsizliğini koruyor. Değerlendirilen seçenekler arasında Yemen, Suriye ve Irak gibi müttefik güçlerin bulunduğu diğer cephelerden koordineli bir saldırı olduğu aktarıldı. İranlı yetkililer, Haniye suikastını kendi güvenlik aygıtlarına yönelik bir hakaret olarak görüyor.

New York Times: Hamaney, İsrail'e doğrudan saldırı emri verdi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast ile öldürülmesinin ardından bölgede gerilim arttı.

ABD gazetesi New York Times'ın, aralarında iki Devrim Muhafızı'nın da bulunduğu üç İranlı yetkiliye dayandırdığı haberde, dini lideri Ali Hamaney'in 'in doğrudan vurulması emri verdiği iddia edildi.

Hamas lideri Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi

Hamas lideri Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi

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İSRAİL SORUMLU TUTULUYOR

Hamaney, 'ın Haniye'nin öldürüldüğünü duyurmasından kısa bir süre sonra çarşamba sabahı Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında emri verdi.

İran ve Hamas, suikasttan 'i sorumlu tuttu. Gazze Şeridi'nde Hamas ile savaş halinde olan İsrail, İran'ın yeni cumhurbaşkanının yemin töreni için Tahran'da bulunan Haniye'nin öldürüldüğünü ne kabul etti ne de reddetti.

Hamas lideri Haniye'nin suikaste uğradığı binadan ilk görüntüler

Hamas lideri Haniye'nin suikaste uğradığı binadan ilk görüntüler

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İRAN NASIL KARŞILIK VERECEK?

'ın ne kadar güçlü bir şekilde karşılık vereceği ve bir kez daha saldırısının boyutlarını gerilimi dengelemek için ayarlayıp ayarlamayacağı belirsiz.

İranlı yetkililer, İranlı komutanların Tel Aviv ve Hayfa yakınlarındaki askeri hedeflere yönelik bir drone ve füze saldırısını değerlendirdiklerini ancak sivil hedeflere yönelik saldırılardan kaçınmayı planladıklarını söyledi.

Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesine dünyadan tepkiler

Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesine dünyadan tepkiler

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MÜTTEFİK GÜÇLERLE KOORDİNELİ SALDIRI

Değerlendirilen seçeneklerden birinin, maksimum etki için 'dan ve Yemen, Suriye ve Irak gibi müttefik güçlerin bulunduğu diğer cephelerden koordineli bir saldırı olduğu aktarıldı.

New York Times'ın haberine göre, tüm devlet meselelerinde son sözü söyleyen ve aynı zamanda Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olan Hamaney, Devrim Muhafızları ve ordu komutanlarına, savaşın genişlemesi ve veya ABD'nin 'a saldırması durumunda hem saldırı hem de savunma planları hazırlamaları talimatını verdi.

Haniye'nin öldürülmesi Gazze'de ateşkes için ne anlama geliyor?

Haniye'nin öldürülmesi Gazze'de ateşkes için ne anlama geliyor?

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DİRENİŞ EKSENİ VE BÖLGESEL GÜÇLER

Hamaney, Haniye'nin ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, 'ın doğrudan misilleme yapacağının sinyalini verdi ve "intikam almayı görevimiz olarak görüyoruz" dedi.

ve desteklediği bölgesel gruplar (Hamas, Lübnan'daki Hizbullah ve Yemen'deki Husiler) "direniş ekseni" adını verdikleri gücü oluşturuyor.

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İRAN'A HAKARET OLARAK GÖRÜLÜYOR

Bu grupların liderleri salı günü Pezeşkiyan'ın yemin töreni için Tahran'daydı. Haniye, törene katılıp Hamaney ile görüştükten sonra yerel saatle sabah 02.00 sıralarında suikaste uğradı.

İranlı yetkililer, Haniye suikastını 'in düşmanlarından birini öldürme fırsatı olarak görmüyor, aynı zamanda 'da herhangi bir düzeydeki herhangi birinin hedef alınıp öldürülebileceği anlamına gelen, kendi güvenlik aygıtlarına yönelik bir hakaret olarak görüyorlar.

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